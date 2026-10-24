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▲代高政（如圖）雖然是反派，但顏值與身材都不輸男主角閆桉，獲得粉絲關注。（圖／翻攝自Netflix）

▲代高政在劇中大秀結實的胸肌與腹肌，讓許多觀眾忍不住按暫停出戲。（圖／翻攝自Netflix）

古裝劇《嫁金釵》播出後爆紅，不僅男女主角田曦薇、閆桉的演技備受討論，飾演配角「韓遼」的男星代高政也掀起話題。他在劇中飾演反派，有一幕裸上身殺害妻子的戲碼，人設相當可惡，但奈何代高政本人身材太好，讓觀眾完全討厭不起來，甚至歪樓開始討論起他的身材，直呼：「這個身材、這個腹肌，也太帥了吧！」現年30歲的代高政在《嫁金釵》飾演西亭侯府世子，是全劇最大反派，他不僅知道女主角調換身分的祕密，還故意以此為威脅，逼她幫忙做壞事。被皇帝懲處後，他雖然將土地與莊園送給魏嬈（田曦薇 飾），卻故意派人截斷水源，導致民不聊生，後面為了延後受罰的時間，他更故意殺死老婆，假借治喪之名留在京城。這樣惡毒的角色，本來應該被觀眾唾棄，但由於代高政不僅長得帥，還有精壯身材，讓許多粉絲還是忍不住愛上他，紛紛在社群留言討論：「韓遼那個Body…他居然左手在殺人，都無法讓我從他的腹肌上分心」、「你說六塊肌那幕有誰被殺了？我眼睛根本離不開腹肌」、「沒人在理他濫殺老婆，都在看肌肉」、「我是膚淺的人，從他脫衣這一幕開始我眼裡就沒劇情了」。代高政畢業於中國中央戲劇學院，2017年出演古裝劇《天下長安》出道，後來他深耕短劇界，靠著民國愛情劇《千金丫環》和都市情感劇《與你的暖暖時光》開始走紅，清秀白淨的外型，搭配一雙厚唇，看起來格外有魅力，身高182公分的他，在一眾男演員中，也顯得特別搶眼，因此近年作品不斷，這次也靠《嫁金釵》再度收穫一波熱度。