我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘆田愛菜飾演的南田南是自閉症症候群，跟人說話時眼神有些飄移，但又好像看著對象說話。（圖／翻攝自IG@Netflix）

近日開播的日劇《非常律師南田南》，改編自韓劇《非常律師禹英禑》，本劇由日本天才童星蘆田愛菜主演，從小就以超齡演技知名的她，主演的《南田南》其實在開播前很不被看好，因為朴恩斌主演的原版聲量太好，觀眾都認為神作難以複製，不過日前第一集開播後，蘆田愛菜詮釋自閉症律師的方式實在太仔細，尤其是她看似好像看著對方眼睛，但視線卻飄移不定的感覺，甚至獲得了高功能自閉症族群的認可，直呼：「比原版更好！」其實《非常律師南田南》在釋出預告時，是不被觀眾看好的，畢竟是改編知名韓劇，大家總會跟原版比較，而主演此劇的蘆田愛菜則被酸：「一直在模仿朴恩斌演技」，認為從預告中沒有演出自己的特色。正片播岀之後，蘆田愛菜所飾演的南田南確實跟禹英禑有巨大差異，她演出了自閉症患者經過社會化治療後，兩人對談時對看著眼睛看，並不會逃避他人的視線，不過眼神又好像似看非看，好像飄走又好像看著你，同時又會沈浸在自己世界中，滔滔不絕分享自己喜歡事物的樣子。這一點讓得到了許多自閉症族群的認可，「她演出了ASD想要裝得正常的感覺」、「我家也有ASD，他們看起來就像蘆田愛菜這樣」、「韓版的演法是我們一般人對自閉症刻板的印象，日版的演法是自閉症患者在故做堅強的表現」、「她演出了那個經過社會化，但是眼神還是會不小心失焦飄掉的樣子。」不過這並不是要拉踩韓版不好，許多網友認為朴恩斌展現的是大眾對於自閉症的既定印象，劇本也是非常溫暖，是一部非常好的電視劇，只是想表示ASD光譜有非常多面向，每個人碰到的自閉症患者也都是不同個體，並不能因為蘆田愛菜詮釋方式不一樣，就去酸她不如朴恩斌。《非常律師南田南》電視劇講述一位患有自閉症類群障礙（ASD），但是智商非常高、看書過目不忘的新人律師南田南，她東京大學法學部第一名畢業，並且第一名通過司法考試，不過因為ASD的關係，讓她相當不會社交，也不懂得如何去看身邊人的眼色。