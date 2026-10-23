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▲日本文壇巨星殞落！「W村上」之一村上龍辭世 享壽74歲（圖／截自時事通信社）

日本文壇再傳噩耗！以《接近無限透明的藍》一鳴驚人、與村上春樹並稱「W村上」的日本作家村上龍，17日在家中辭世，享壽74歲。日本出版社幻冬舍23日在官網和社群發布訃聞，證實這項消息，但沒有公布死因。消息一出，震驚日本和台灣的讀者。村上龍今年4月才剛卸下主持20年的東京電視台財經訪談節目《寒武紀宮殿》主持棒，沒想到短短半年就傳出死訊。據日本ORICON、Modelpress等媒體報導，幻冬舍發布的〈村上龍先生逝世通知〉指出，村上龍2026年10月17日在家中逝世，享壽74歲，已經以家族葬方式完成喪禮。依照家屬意願，婉拒弔唁、奠儀、花圈、唁電和供品，也請外界尊重家屬心情，不要向家屬或親友採訪、詢問。村上龍事務所與幻冬舍編輯部在聲明中表示，對村上龍「過早離世」深感悲痛，他持續為年輕世代發表作品，是「一路疾馳的時代領跑者」，並祈禱他安息。村上龍本名村上龍之介，1952年出生在長崎縣佐世保市，曾就讀武藏野美術大學，後來輟學。1976年，24歲的他以描寫駐日美軍基地附近年輕人吸毒、性愛和頹廢生活的處女作《接近無限透明的藍》，一口氣拿下群像新人文學獎和日本純文學最高榮譽「芥川賞」。這部作品因為題材大膽，在當時引發激烈爭議，但包含文庫版在內累計銷量約350萬本，是日本戰後最暢銷的芥川賞作品之一。此後他創作不斷，得獎無數：1980年以描寫兩名被遺棄在投幣式置物櫃的棄嬰長大後的故事《寄物櫃嬰孩》，拿下野間文藝新人獎；《味噌湯裡》獲讀賣文學獎；《共生蟲》獲谷崎潤一郎獎；2005年以描寫北韓特種部隊佔領福岡的近未來小說《半島出擊》，同時獲得野間文藝獎和每日出版文化獎。其他知名作品還包括《愛與幻想的法西斯》、《五分後的世界》、《希望之國》，以及以佐世保高中生活為藍本的自傳性青春小說《69》。村上龍不只寫小說，也親自執導電影，曾把自己的作品《黃玉》、《KYOKO》搬上大銀幕；《69》也在2004年改編成電影，由妻夫木聰主演。2003年出版、為青少年介紹各行各業的職業百科《13歲的Hello Work》，銷量超過180萬本，成為日本學校和家長的熱門讀物；後續的《55歲開始的Hello Life》也改編成NHK日劇。2006年起，他和女星小池榮子搭檔主持東京電視台財經訪談節目《寒武紀宮殿》，專訪日本各大企業的經營者，一主持就是20年，直到今年4月才交棒。他的遺作是2023年出版的小說《YouTuber》。在台灣，村上龍和村上春樹同樣擁有大批讀者。他的作品多由大田出版翻譯發行，包括《接近無限透明的藍》、《69》、《55歲開始的Hello Life》等書。大田出版今年7月才剛推出《接近無限透明的藍》的「出版半世紀紀念版」（譯者張致斌），紀念這部作品問世50週年，沒想到短短3個月後就傳出作者辭世的消息。相較於村上春樹筆下疏離、溫柔的都會男女，村上龍的作品以描寫暴力、性、毒品和社會邊緣人著稱，風格更加直接、激烈，也常帶有強烈的社會批判。不少台灣讀者認為，兩個村上一冷一熱，正好代表日本戰後文學的兩種面貌。