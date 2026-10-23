薔琵颱風已進入台灣東部外海，暴風圈籠罩全台，北部及宜花風雨加大，西部下午起也要留意強風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風可能在今（23）日深夜至明（24）日清晨接近宜蘭、東北角外海，受地形影響而減速或打轉，登陸新北至宜蘭的可能性仍未排除。中央氣象署預估，降雨最劇烈時段至少持續18小時，宜蘭山區慎防超大豪雨，颱風預計明晚至深夜才有機會脫離暴風圈。
薔琵颱風東北角外海減速打轉！登陸新北、宜蘭機率仍未排除
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵目前穩定朝北北西方向移動，北部及宜蘭、花蓮風雨逐步加劇，花蓮稍早已發布強風告警，西部地區則預計從下午開始風勢增強。
粉專提醒，傍晚至晚間是觀察颱風動態的關鍵時段，需留意颱風與台灣地形交互作用後，是否出現短暫停滯、原地打轉或不規則移動，宜蘭、花蓮及北海岸民眾務必提高警覺。
台灣地形影響正在發生！降雨最劇烈時段至少18小時
前氣象局長鄭明典也在臉書分析，外圍環流範圍較大的颱風接近台灣時，可能突然轉向靠近台灣，接著暫停或打轉，之後再回到原本由駛流引導的路徑，「現在正在發生中。」
氣象署預估，薔琵今日傍晚至深夜移動速度將放慢，可能在東北角近海滯留、打轉並出現不規則運動，過程中強度逐漸減弱。降雨最劇烈的時段從現在起延續至明日清晨，至少持續18小時，北部及東北部須防範豪雨等級以上降雨，宜蘭山區更可能出現超大豪雨，預計明日晚間至深夜才有機會脫離暴風圈。
至於薔琵是否會登陸，氣象署表示，目前評估颱風在海面上不規則移動後，再轉向北上的機率較高，因此登陸可能性相對較低。不過，颱風減速及改變方向期間，中心仍可能非常接近東北部海面，甚至靠近沿岸，加上台灣地形與大氣環境的交互作用，實際走勢仍存在變數，後續仍須持續觀察。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵目前穩定朝北北西方向移動，北部及宜蘭、花蓮風雨逐步加劇，花蓮稍早已發布強風告警，西部地區則預計從下午開始風勢增強。
粉專提醒，傍晚至晚間是觀察颱風動態的關鍵時段，需留意颱風與台灣地形交互作用後，是否出現短暫停滯、原地打轉或不規則移動，宜蘭、花蓮及北海岸民眾務必提高警覺。
前氣象局長鄭明典也在臉書分析，外圍環流範圍較大的颱風接近台灣時，可能突然轉向靠近台灣，接著暫停或打轉，之後再回到原本由駛流引導的路徑，「現在正在發生中。」
氣象署預估，薔琵今日傍晚至深夜移動速度將放慢，可能在東北角近海滯留、打轉並出現不規則運動，過程中強度逐漸減弱。降雨最劇烈的時段從現在起延續至明日清晨，至少持續18小時，北部及東北部須防範豪雨等級以上降雨，宜蘭山區更可能出現超大豪雨，預計明日晚間至深夜才有機會脫離暴風圈。
至於薔琵是否會登陸，氣象署表示，目前評估颱風在海面上不規則移動後，再轉向北上的機率較高，因此登陸可能性相對較低。不過，颱風減速及改變方向期間，中心仍可能非常接近東北部海面，甚至靠近沿岸，加上台灣地形與大氣環境的交互作用，實際走勢仍存在變數，後續仍須持續觀察。
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