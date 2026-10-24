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退休後每週末跟朋友爬山、賞山景，本是人生一大樂事，台中一位60多歲女性卻因膝蓋劇痛面臨無法走動的危機。她忍痛三個多月，嘗試過針灸與打PRP自體血小板治療皆無效，最後甚至連躺在床上休息都痛不可抑，走路更出現嚴重O型腿。就醫檢查後才發現，竟是好發於熟齡女性的「自發性骨壞死」在作祟。這名患者先前曾至其他醫院接受內視鏡骨髓減壓手術，但術後疼痛並未減緩，關節反而日益僵硬與變形。大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英透過X光進一步檢測，發現患者的膝蓋內側骨頭已塌陷、軟骨嚴重損傷且關節腔變窄，膝關節內翻變形甚至超過10度以上，呈現顯著的O型腿，才會連靜止躺平都劇痛難忍。醫師王芳英為了徹底矯正變形的下肢並解決痛源，建議進行全人工膝關節置換與下肢矯正手術。幸運的是，術後恢復狀況極佳，患者在手術後第二天就能下床走動、爬樓梯，回診時進行深蹲復健也完全沒問題。經歷這場折騰，患者坦言過去看到山景就全身舒暢、幾乎「狂熱」地去爬山，現在重獲步行能力後，會更加珍惜並好好照顧自己的膝蓋。王芳英醫師說，「自發性骨壞死」屬於臨床上較少見的疾病，特徵是沒有明顯的外傷史，卻會突然引發劇烈的關節疼痛。目前醫界推測其成因可能為軟骨下的微小骨折導致骨髓腫脹，或是局部微血管病變造成血流供應異常，進而引發骨細胞壞死，好發族群多為50歲至70歲的女性。王芳英特別提醒愛好運動與登山的民眾，運動時務必量力而為，運動後也要適度伸展與休息，切勿強忍不適。若關節受傷或疼痛超過三天以上仍未改善，應儘速至骨科尋求專業評估，切莫過度依賴保守療法而延誤時機，避免對關節造成不可逆的嚴重傷害。