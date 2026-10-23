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昨日下午起台灣高鐵南下對號座就幾乎全滿，不少旅客「賭徒」心態押寶今日會停班停課，然而，還是有不少乘客是等待晚間8點宣佈「停班停課」訊息後再出發搭車。台灣高鐵統計，昨日晚間8至11時3小時旅運高達7萬5千人次，超過全日整體運量四分之一，短時間湧入大量人潮，台北等部分北部車站祭出停售自由座車票。今日全台停班停課，而明日適逢光復節3天連假，因此不少旅客押寶週四就搭車返鄉、出遊，加上下班通勤人潮，22日高鐵旅運量達28萬人次。台灣高鐵公司表示，從數字來看並非超高運量，但分析旅客大量集中在宣布停班停課後的晚間3小時後湧入，達到全日整體運量1/4約26.6%，因而造成車站極度擁擠及排隊長龍等候的緊急狀況。同時考量旅客人數超過收班前運能負荷，高鐵自夜間10時起，授權各車站視人潮狀況停售自由座車票，如台北站等北部車站晚間曾實施，後續順利將車站內所有旅客疏運。高鐵昨日下午3時成立前進指揮所，晚間總共發出9班臨時加班車，趕在風雨前夕、將旅客平安送抵目的地。