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「擔心滅黨」加上「仇恨值」促反罷免能量

藍白這招不管用了！黃暐瀚：明顯判斷錯誤

2026年九合一選戰倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的「洋流」效應持續引發討論；國民黨桃園市長張善政日前稱，洋流讓他聯想到去年的大罷免，儘管活動聲勢浩大，但民眾激情過後終將回歸理性。對此，資深媒體人黃暐瀚直球反擊「洋流，不是大罷免」，並指出藍營試圖複製藍白合成功擋下大罷免的經驗，很明顯地判斷錯誤。黃暐瀚表示，藍營近期開始集體操作「洋流的本質就是大罷免」的論述，背後目的相當明確，就是希望將年底縣市長選戰重新拉回去年大罷免的政治氛圍，讓選民再次形成藍白團結、共同對抗民進黨的局面。不過，黃暐瀚認為，大罷免之所以未能成功，背後有特定的政治條件，不能直接套用到今年的選舉。他分析，當時藍白支持者具有強烈危機感，擔心遭到「滅黨」，同時對民進黨及罷免行動抱有「仇恨值」，兩股力量結合之下，形成反罷免的動員能量。但今年的「洋流」現象，與當時的政治背景並不相同。黃暐瀚進一步說明，沈伯洋陣營試圖透過「破圈」策略降低政治仇恨值，避免選戰激起過度的危機感；他續指，沈伯洋當選台北市長，並不會讓台北市民感受到如同大罷免時期的危機，因此難以直接複製當時藍白支持者高度動員的情境。至於中間選民的態度，黃暐瀚直言，當時這群人不認同大罷免，甚至將其稱為「大惡罷」，也有部分綠營支持者沒有出門投票；但到了今年地方選舉，中間選民並不討厭選舉，即使部分民眾選擇不投票，綠營支持者的投票率也預期將高於大罷免期間，選票結構因此可能出現變化。此外，黃暐瀚也提到，去年大罷免期間，部分選民擔心罷免成功後，可能影響政府發放1萬元的安排，成為藍綠政治因素之外的考量；如今，1萬元議題已不再是當時的情境。他最後總結，藍營希望選民將「洋流」視為大罷免的翻版，但洋流不是大罷免，也沒有當時的仇恨值，用「藍白團結就能擋下大罷免」的設定來期待今年的選舉，雖可理解，但明顯判斷錯誤。