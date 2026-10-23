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受薔琵颱風外圍環流影響，台中市梧棲區今(23)日上午11時發生路標倒塌意外，位於中華路一段1176巷口附近的一處路標指示桿連同指示牌突然倒塌、橫跨路面，嚴重影響車輛與行人通行安全。清水警分局安寧派出所接獲報案後，所長楊義楓與警員吳毓琪第一時間趕抵現場處置。員警發現倒塌設施佔據車道、安全隱患極高，隨即拉起交通管制警戒，指引行經車輛與行人繞道，防止二次事故發生。為迅速還路於民，員警合力將倒落的指示桿與指示牌移置路旁，當場排除道路障礙、恢復道路通行。警方同步通報市府1999與相關權責單位派員到場，進行後續修復作業。清水警察分局特別提醒，颱風來襲期間風雨交加，民眾如於道路上發現設施倒塌、路樹傾倒或其他影響交通安全情事，請第一時間撥打110通報警方，或聯繫相關單位協助處理，共同維護用路人通行平安。