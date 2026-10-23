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男星派翠克今（23）日凌晨遭耳機妹男友發文爆料，兩人喝酒後深夜續攤，火速爆出緋聞。而對此，派翠克澄清是朋友聚餐，喊話不要胡亂揣測。但回顧他之前的緋聞，是跟富邦啦啦隊「Fubon Angels」女神檸檬（林芳婧），派翠克被拍到深夜在女方住處幫拿包裹，因而爆發緋聞。不過之後兩人絲毫不避嫌，檸檬直接登上派翠克主持的節目《小姐不熙娣》，派翠克還撩衣擠乳溝大膽挑逗對方，並透露私下關係，強調兩人當天只是討論工作才會在一起。派翠克在去年5月被爆出深夜走進檸檬的住處，還貼心幫女方拿包裹、飲料，互動看起來非常親密，還傳出雙方已交往半年。但對此，派翠克經紀人發聲否認，表示兩人只是好友關係、常合作拍影片，強調到女方住處只是好友聚會或拍片。而在緋聞爆發後，派翠克與檸檬也沒有避嫌，檸檬在同年7月登上由Sandy代班、與派翠克主持的《小姐不熙娣》，由於當天主題是「他這性感部位MAN到爆！行走費洛蒙撩得妳臉紅紅！」這對緋聞男女也備受矚目，派翠克直接把上衣撩至胸膛並擠出乳溝，讓檸檬挑逗，現場直接嗨翻。不過對於兩人私下關係，檸檬表示被拍到的那天是真的在討論工作，「因為派翠克真的很難約時間，所以才會直接約他《不熙娣》收工後的時間，而且我們就沒怎樣，可以一起上節目啊。」派翠克也說：「我覺得蠻開心檸檬還可以來上節目，因為我怕她或是她的公司都會覺得有點疙瘩。」透露私下的好友關係。