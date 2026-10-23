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中度颱風薔琵暴風圈逐步籠罩台灣，截至14時，全國曾停電戶數77,498戶，其中58,469戶已修復，復電比率逾75%，19,029戶尚未復電。其中，桃園市、台中市曾分別停電14,973戶、11,951戶。全台灣停電戶數最多縣市為桃園市，曾停14,973戶，目前還有2,086戶未復電；台中市曾停11,951戶，目前還有2,107戶未復電。另外，雲林縣、嘉義縣、彰化縣停電戶數也逼近1萬戶。台電指出，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。由於搶修進度易受風雨情形及交通路況影響，搶修人員會在確保安全的前提下盡全力為民復電，若民眾遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度，台電將以最快速度為民復電。