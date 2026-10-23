超人氣皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今（23）日發布遊戲最新消息，免費開放所有玩家參加的「迷你散步」活動，10月29日到11月1日將在澳洲墨爾本舉行，歡迎皮友們一起到墨爾本中央購物中心及周邊地區散步，官方將在當地設置攤位，玩家們有機會獲得對應地點飾品皮克敏的金色花苗。
主攤位送贈品 周邊6特殊地點領花苗
皮克敏官方表示，《Pikmin Bloom》將來到澳洲，舉辦首場迷你散步，10月29日至11月1日，玩家們可跟皮克敏一起探索墨爾本中央購物中心及周邊地區，沿途設置6個特殊地點，墨爾本中央購物中心內部會設置皮克敏主攤位，玩家們可領取實體贈品，到周邊地區來一場迷你散步。
墨爾本中央購物中心就在墨爾本市中心，四周非常熱鬧，當地有看不完的風景、玩不完的活動，還有無盡的探索樂趣。在活動期間內，官方將於墨爾本中央購物中心及周邊地區設定6個特殊地點，只要與它們互動，即可獲得飾品皮克敏的金色花苗。
迷你散步是什麼？配合當地活動舉辦
「Pikmin Bloom迷你散步」是一款免費、開放給所有人參加的小型活動，是《Pikmin Bloom》與各地節慶、活動合作企劃，玩家可跟會場設置的特殊地點互動，取得對應地點飾品皮克敏的金色花苗。
2026《Pikmin Bloom》墨爾本迷你散步活動詳情
活動時間：墨爾本時間2026年10月29日上午10:00至2026年11月1日晚上10:00
地點：澳洲墨爾本的墨爾本中央購物中心及周邊地區
主攤位位置：百年子彈製造工廠廣場的墨爾本中央購物中心內
攤位開放時間：以下皆為墨爾本時間
10月29日（四）至30日（五）：上午10:00至晚上9:00
10月31日（六）至11月1日（日）：上午10:00至晚上7:00
活動網址：https://pikminbloom.com/zh_hant/news/oct26-melbournecentral
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皮克敏官方表示，《Pikmin Bloom》將來到澳洲，舉辦首場迷你散步，10月29日至11月1日，玩家們可跟皮克敏一起探索墨爾本中央購物中心及周邊地區，沿途設置6個特殊地點，墨爾本中央購物中心內部會設置皮克敏主攤位，玩家們可領取實體贈品，到周邊地區來一場迷你散步。
墨爾本中央購物中心就在墨爾本市中心，四周非常熱鬧，當地有看不完的風景、玩不完的活動，還有無盡的探索樂趣。在活動期間內，官方將於墨爾本中央購物中心及周邊地區設定6個特殊地點，只要與它們互動，即可獲得飾品皮克敏的金色花苗。
「Pikmin Bloom迷你散步」是一款免費、開放給所有人參加的小型活動，是《Pikmin Bloom》與各地節慶、活動合作企劃，玩家可跟會場設置的特殊地點互動，取得對應地點飾品皮克敏的金色花苗。
2026《Pikmin Bloom》墨爾本迷你散步活動詳情
活動時間：墨爾本時間2026年10月29日上午10:00至2026年11月1日晚上10:00
地點：澳洲墨爾本的墨爾本中央購物中心及周邊地區
主攤位位置：百年子彈製造工廠廣場的墨爾本中央購物中心內
攤位開放時間：以下皆為墨爾本時間
10月29日（四）至30日（五）：上午10:00至晚上9:00
10月31日（六）至11月1日（日）：上午10:00至晚上7:00
活動網址：https://pikminbloom.com/zh_hant/news/oct26-melbournecentral