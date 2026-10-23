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北韓領導人金正恩「死亡傳聞」近日在國際間瘋傳，北韓官方隨即公布他帶著妻女參觀展覽的照片闢謠。沒想到隔天，北韓官媒朝鮮中央通信社、勞動新聞等約40個網站竟突然集體斷線；金正恩的妹妹金與正也罕見地親赴南北韓軍事分界線視察，還發表談話宣稱「偉大的歷史將要開始」。一連串反常舉動，讓外界的猜測更加沸騰。據日本《Daily NK Japan》總編輯高英起報導，這波傳聞起於19日，一名中國異議人士聲稱，金正恩被緊急送往北京後，因腦溢血倒下身亡。這個說法隨即被海外媒體轉載，迅速在全球發酵，但完全沒有任何證據可以佐證。20日上午，北韓官方媒體報導，金正恩19日偕同妻子李雪主、女兒金主愛一起參觀全國服裝鞋類展覽會，並強調「設計的發展至關重要」，等於間接證明他仍然健在。這張全家福照片一度讓死亡傳聞降溫，但因為北韓公布的只是靜態照片，不是影片，反而引發新的猜測。高英起認為，如果金正恩之後在影片中現身，外界很可能又會冒出「替身說」。就在闢謠照片公布後不久，20日上午11點左右，包括朝鮮中央通信社、勞動新聞、外交部、高麗航空在內，約40個使用北韓「.kp」網域的網站同時出現連線問題。據南韓《中央日報》報導，朝中社在斷線後的24小時內，大約有19個小時無法連上，其他大部分網站到21日早上，總共也只恢復約10分鐘。斷線的原因至今不明。外界猜測可能是大規模網路攻擊，也有人認為是死亡傳聞引來大量流量。不過，《中央日報》指出，連非新聞網站都一起斷線，流量暴增的可能性較低；南韓資安業者則認為，這類狀況多半和北韓電力不穩有關，目前也沒有證據顯示是外部攻擊。值得注意的是，北韓朝鮮中央電視台當晚仍正常播出。在這波風暴中，金與正的動作也引起關注。據日本電視台、NHK報導，金與正21日前後視察了北韓在軍事分界線附近進行的「要塞化工程」現場，北韓一側當時還傳出多起爆炸聲。她也透過官方媒體發表一份罕見的談話，宣稱「偉大的歷史將要開始」；據韓聯社報導，她還預告北韓將在10月內，於所有邊境沿線重啟擴音器宣傳廣播。高英起指出，金與正在這個敏感時間點，像是以金正恩的身分出面視察邊境、接連發表聲明，很可能讓外界的猜測更加熱烈。高英起形容，這類沒有明確出處和根據的「都市傳說」，總是像傳話遊戲一樣越傳越廣，最後被人當成既定事實，「熟悉的劇本又將再次上演」。他也認為，死亡謠言、網站斷線、金與正的反常舉動，一連串未經證實的事件接連引發懷疑；但諷刺的是，一則毫無根據的謠言能成為全球新聞，正好說明金正恩在國際社會受到多大的關注。