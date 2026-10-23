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日本山梨縣富士河口湖町飯店台女命案有新進展！38歲台灣女遊客井雲蓉19日陳屍飯店客房，同團27歲台灣女子楊閔涵涉嫌違反《銃刀法》遭到逮捕。日本NHK 23日引述偵查相關人士報導，楊女供稱，她和死者是在這次旅行中變熟的，「因為想找她聊聊，所以去了她的房間」。這是案發以來，日媒首度披露楊女說明自己為何出現在死者房內，不過她對於死者如何死亡、犯案動機，目前仍沒有任何說法曝光。據NHK報導，楊閔涵在後續調查中供稱：「我和她是在這次旅行中變熟的。因為想找她聊聊，所以去了她的房間。」日本警方認為，楊女知道井雲蓉死亡的經過，正在詳細調查。這番供詞解開了外界關注的一大疑點。先前台灣媒體報導，兩人分別報名同一個旅行團，各自加價入住單人房，楊女為什麼會出現在井女房內一直是謎。不過，楊女進房後兩人之間發生了什麼事，以及井女死亡的經過，目前都還沒有日媒披露。NHK也報導，楊女坦承持有菜刀的相關嫌疑，供稱「我持有刀具是事實」，並表示菜刀是在旅行團行程期間，在山梨縣以外的一處商業設施購買的。日本媒體先前已報導，菜刀刀刃長約12公分，現場查扣時沾有血跡。至於楊女為何要在旅途中買菜刀，警方目前沒有公開。日本YBS山梨放送22日報導，兩人17日抵達日本，18日搭乘巴士遊覽富士山北麓的忍野八海、大石公園等景點，當晚入住河口湖的飯店。19日早上，井雲蓉沒有在集合時間現身，飯店員工前往查看，發現她仰躺在床上，已經死亡，當時楊閔涵也在房內。司法解剖結果顯示，井雲蓉頸部左側有一道很深的刺傷，死因是失血過多；YBS報導指出，傷口深達頸動脈，研判是致命傷。日本山梨電視台（UTY）先前也報導，房內沒有打鬥痕跡，死者身上沒有抵抗傷，而楊女被發現時身上沾有血跡。YBS也引述偵查相關人士透露，楊閔涵手腕上有疑似自行造成的割傷，警方不排除她曾因某種原因試圖輕生。楊閔涵19日以違反《銃刀法》被捕，21日移送甲府地方檢察廳。截至目前，日本警方仍只以持刀罪名偵辦，還沒有以殺人罪逮捕她，也沒有公開任何犯案動機。日本媒體也沒有報導楊女是否承認殺害井雲蓉。依照日本刑事程序，若警方之後改以殺人罪再逮捕，羈押期限將重新起算，屆時警方才可能公布楊女對殺人嫌疑的說法。外界預估，10月底到11月初可能是案情的關鍵時間點。案件仍在調查中，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。