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▲蘆田愛菜小小年紀就演戲爆紅。（圖／翻攝自X）

▲小愛菜上節目把木村拓哉都給萌翻。（圖／翻攝自X）

翻拍自韓劇《非常律師禹英禑》的日劇《非常律師南田南》本週正式開播，這部戲由國民天才童星蘆田愛菜主演，現在才22歲的她是怎麼年紀輕輕就拿下角色的呢？其實蘆田愛菜3歲就已經出道，並且活躍在日劇、電影圈到處演女主角，超可愛的外表就連木村拓哉都為她瘋狂，可惜的是她身高只有不到150公分。蘆田愛菜3歲時就出道，5歲時因為參演日劇《Mother》、電影《告白》爆紅，在其中無辜的雙眼，再加上可憐的劇本，讓她瞬間成為了全日本國民捧在手心上的寶貝。值得一提的是，她5歲時參加《Mother》試鏡時，其實因為年紀不夠差點被擋在門外，但因為經紀公司覺得她有實力，因此堅持讓她參加試鏡。面試期間，小小的蘆田愛菜展現出了超齡的對答能力，不僅是台詞、表情展現方式都超過同齡人，因此最後他們決定採用蘆田愛菜，並且根據她體型以及說話方式，更改了劇本以及角色設定。當年順勢著《Mother》潮流，蘆田愛菜也受邀登上了天團SMAP的節目《SMAP X SMAP》，不只是木村拓哉，就連香取慎吾都說自己是愛菜的忠實粉絲，每一集節目都會錄下來看。而節目中的名場面就是「吃東西嗆到」，小小5歲的她在節目吃東西時，不小心嗆到了，而她馬上嗚著嘴巴，用一個超可愛的聲音說「不好意思」，這個舉動讓木村拓哉看了原地融化，到現在影片都還在流傳中。雖然小小年紀就在演藝圈極具盛名，但她的身高也就這樣停留在「小小的」時期，她曾在13歲時在社群回應自己的身高有145公分，不過多年過去，大家看她依舊是沒有特別長高，似乎停滯在了148公分左右。