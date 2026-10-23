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56歲韓國歌手金正恩（김정은）宣布離婚，與音樂人丈夫崔先生的22年婚姻正式畫下句點。經紀公司昨（22）日證實，兩人因個性差異，經過慎重考慮及法院規定的冷靜期後，已完成協議離婚，兒子的撫養權由金正恩取得。雙方也達成共識，往後仍將維持友好關係，支持彼此的人生。據韓媒《STARNEWS》報導，金正恩於2004年嫁給年長自己2歲的音樂人崔先生，2011年迎來兒子，如今決定結束夫妻關係。經紀公司在聲明中表示，對於向關心金正恩的人傳達這個消息感到遺憾，強調離婚決定是雙方深思熟慮後的結果。結束婚姻後，金正恩取得兒子撫養權，但雙方並未對外公開其他照顧安排。經紀公司表示，兩人已透過協商達成共識，未來會維持良好關係，並為彼此的新生活給予支持。公司也替金正恩向歌迷致意，表示在準備回歸之際，因私事讓大家擔心感到抱歉，希望外界能給予她溫暖鼓勵，陪伴她重新出發。金正恩於1994年以組合Marronnier（瑪羅尼埃）成員身分出道，憑〈Cocktail Love〉受到關注，之後推出〈Proposal〉、〈我愛你〉等作品，在1990年代韓國歌壇累積知名度。她曾於2020年登上《蒙面歌王》，談及聲帶結節對演唱造成的影響，也坦言曾因嗓音改變而受到質疑，但仍珍惜唱歌帶來的快樂。近期她透過KBS節目《Back to the Music》分享近況，並預計於11月推出親自填詞的新歌，重新展開音樂活動。