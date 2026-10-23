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台北市長蔣萬安日前談及選戰壓力，坦言自己過去參選過2次立委、1次台北市長，這次卻感受到前所未有的壓力，更直言「府院黨打我一個人！」對此，資深媒體人康仁俊21日在謝震武主持的政論節目《新聞面對面》中提出質疑，直嗆：「這是選舉，大哥！我們不是玩扮家家酒！」認為選舉本來就是競爭，對手整合政治資源、動員各方力量並不意外。康仁俊指出，蔣萬安不應將選戰形容成自己單方面承受壓力，畢竟政治人物投入選舉，本來就必須面對不同政黨與政治人物的競爭。他也反問，蔣萬安找來台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，並邀請5名國民黨立委協助跑行程，難道不是在整合政治資源、全力投入選戰嗎？除了選戰壓力，康仁俊將焦點轉向「洋流」現象，蔣萬安曾表示相關情況超乎預期，他則是想進一步追問對方，究竟是在什麼時候確認洋流確實存在？康仁俊提到，當時仍有國民黨人士在社群上質疑相關人潮是動員而來，若蔣萬安的團隊已經意識到選情出現變化，就應該讓外界看到具體的策略調整，而不只是停留在口頭表態。康仁俊認為，外界原本對台北市長選情有一定的基本盤認知，但從蔣萬安這次受訪的表現中，他並未看見足夠的自信。康仁俊最後強調，身為尋求連任的現任市長，蔣萬安除了說明過去的施政成果，也應展現面對選戰的底氣，讓支持者感受到信心。