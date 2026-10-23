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▲吳嘉昌要求各工程團隊提高警覺，落實防汛應變及工地安全管理。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園線等捷運施工團隊已於今日上午全面檢視加強防颱整備。（圖／高市府捷運局提供）

因應薔琵颱風來襲，恐帶來強風豪雨，高市捷運局嚴陣以待。局長吳嘉昌今（23）日前往捷運黃線Y8高雄高工站，與岡山路竹延伸線工區，實地督導各項防颱整備及施工安全措施，全面檢視工區排水設施、施工圍籬、交通維持及防救災設備整備情形。吳嘉昌要求各工程團隊提高警覺，落實防汛應變及工地安全管理，確保各項防颱措施確實到位，全力守護施工人員及周邊市民生命財產安全。捷運局表示，黃線Y8高雄高工站位處交通繁忙路段，周邊鄰近學校及住宅生活圈，人車往來頻繁，防颱期間除確保工區安全，更須兼顧道路交通及行人通行。施工團隊已加強檢視施工圍籬、紐澤西護欄及交通維持設施固定情形，並針對工區排水側溝、集水井及低窪處加強巡檢與清疏，確保排水順暢；同時落實夜間警示照明及交通導引設施維護，避免強風豪雨造成設施傾倒、位移或影響道路通行安全。捷運局進一步說明，吳嘉昌隨後即前往岡山路竹延伸線工區，針對施工區域防汛設施、開挖區域排水及大型施工機具防颱固定措施進行督導。吳局長指示，施工團隊需特別留意深開挖工區及地勢低窪區域之積淹水風險，預先整備抽水機、緊急發電機及防汛砂包等應變資源，並確保抽排水設備維持正常運作；另針對大型機具、施工材料及易受強風吹動之設施，務必落實固定與防護，嚴防颱風期間發生工安事故。捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園線等捷運施工團隊已於今日上午全面檢視加強防颱整備，落實工區排水系統清疏、施工圍籬與交維設施檢查、機具設備固定及防救災物資盤點等工作，除透過CCTV即時監控工區及周邊道路狀況。颱風影響期間，各工區均維持緊急應變人力及巡查機制，密切掌握氣象資訊。吳嘉昌強調，捷運工程持續推進，施工安全與防災整備需隨時面對極端氣候挑戰，各工程團隊應以最高標準落實各項防颱措施，做到「事前整備、即時應變、全面巡查」，確保工程安全及周邊交通順暢。捷運局將持續督導各工區保持高度警戒，也提醒市民朋友，颱風期間行經捷運施工路段，請留意交通維持設施及現場人員指揮，減速慢行，共同維護通行安全。