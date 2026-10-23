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強風襲中市狂翻！巨型看板倒塌慘壓整排車

▲從另一個角度望去，倒塌的巨型帆布，只有「臣」還站著。（圖／翻攝Threads，網友yuhsi_ouo提供，2026.10.23）

薔琵颱風肆虐全台，強烈風勢在台中市引發多起路樹倒塌及看板破損等災情。位於台中國際會展中心附近的一座私人停車場旁，台中市長參選人江啟臣與市議員黃馨慧合掛的巨幅競選看板不敵強風整座倒塌，當場壓毀整排停放車輛。目視現場至少有3部車遭大型帆布「蓋被被」，詳細受損情形仍有待進一步確認。網友yuhsi_ouo在Threads發文並分享現場影片，直呼「車子蓋被被……在台中國際會展中心附近」。畫面中強風陣陣呼嘯，至少5個車位遭倒塌的鐵架與巨幅帆布全面掩蓋，其中3部僅露出車頭，情況相當驚險，帆布上一個大大的「臣」字。不少網友見狀氣得留言質疑：、「知道颱風要來，帆布都不拆，可以要求賠償了！」、「還好沒傷到人，不然江啟臣連選都不用選了」，有人挖苦是「鬼壓床」，還有人以「洋流體」留言，指「江啟臣的選舉手段就是這麼溫暖，幫車蓋被被」。對此，江啟臣辦公室緊急回應，表示該看板為與市議員黃馨慧合掛，獲報後已第一時間通知工作人員趕赴現場聯繫處置。台中市政府則說明，倒塌地點若屬私人土地，受害車主後續可向地主或施工搭建業者請求損害賠償，市府也將全力提供法律諮詢與相關協助。