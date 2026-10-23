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球隊 打擊率 上壘率 長打率 2026中信兄弟 0.132 0.176 0.147 原紀錄 0.180（1990三商虎、1999中信鯨） 0.236（1990三商虎、1997時報鷹） 0.197（2010興農牛）

中華職棒37年台灣大賽7場賽事全數排定在臺北大巨蛋進行，然而前4戰打完，味全龍與中信兄弟兩隊打線徹底陷入冰凍，合計打擊率僅0.167、長打率0.210，雙雙暫居台灣大賽歷史最差；兩隊合計更僅擊出1發全壘打，追平2010年兄弟象與興農牛4戰1轟的歷史最低紀錄。從數據可看出，大巨蛋對打者而言極度不友善，其中「背水一戰」的兄弟打線前4戰打擊三圍低迷至「0.132／0.176／0.147」，若G5打線未能迎來大爆發，恐將改寫台灣大賽多項歷史最差打擊紀錄。自大巨蛋投入中職賽場以來，各隊只要踏入大巨蛋交鋒，長打產量可說是「全面冰封」。本季大巨蛋共進行58場例行賽，僅產出35支全壘打，單場兩隊合計僅0.6轟，遠低於洲際的0.97轟與天母的0.87轟，與其他球場相比，成了名副其實的「投手天堂、打者墳場」。此外，由於大巨蛋採用人工草皮，滾地球滾動平順穩定，不僅降低不規則彈跳的隱憂，也讓守備球員更容易精準判斷來球路徑，大幅沒收原本可能穿透防線的安打球。樂天桃猿總教練曾豪駒在今年9月受訪時便曾提到，大巨蛋會成為「打者地獄」，與內部的氣流風向、投手強度以及各隊守備能力提升息息相關。曾總指出，「今年整體投手強度維持得相當不錯，甚至比去年更提升；各隊的守備能力也有所進步，大家在大巨蛋的守備率都維持得很好。」攤開各球場守備數據，大巨蛋本季確實以9成87的守備率高居全聯盟第1。曾總進一步分析，大巨蛋內部的風向可能讓球比較不容易形成全壘打，打者必須更確實擊中球心才能形成安打。味全龍主帥葉君璋也在台灣大賽前提出相同觀點，直言大巨蛋的外部干擾極少，「像是陽光、場地平不平整，都會影響到守備各方面，大巨蛋相對其他球場來講，干擾是最少的。」兩位總教練的觀點在今年的總冠軍賽獲得徹底驗證。今年兄弟與龍隊前4戰繳出的0.167打擊率與0.210長打率，最接近的歷史年份已要追溯至1990年職棒元年味全龍與三商虎6戰合計的打擊率0.191、長打率0.261，如今這項高懸36年的歷史低標恐將改寫。陷入1勝3敗淘汰邊緣的兄弟，面臨的考驗更為嚴峻。兄弟打線前4戰不僅打擊三圍刷新不名譽新低，團隊總得分也僅有6分。過去凡是打滿5場的系列賽，單隊最低總得分紀錄為11分（2025年中信兄弟）；若G5龍隊順利封王，且兄弟單場得分低於5分（系列賽總得分10分以下），兄弟更將改寫5場制系列賽單隊歷史最低得分紀錄。