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因應颱風「薔琵」帶來強風豪雨，基隆市長謝國樑今（23）日在立委林沛祥陪同下，前往西定路及南榮路等過去曾發生積淹水的區域，實地關心沿線店家防颱整備情形，了解防水閘門申請及裝設進度，並關切店家可能面臨的淹水風險與防護需求。謝國樑強調，市府不僅要做好各項防汛整備，更要主動關心民眾需求，協助店家提前做好防護，盡可能降低颱風對市民生活及財產造成的影響。謝國樑表示，西定市場地下室過去曾發生積淹水情形，市府相當關心市場及周邊店家的防汛安全。此次看到市場已提前完成防水閘門裝設，展現主動防災的意識，值得肯定。他也特別關心其他店家的裝設進度，針對已提出申請、但尚未完成安裝的店家，要求相關單位加速協助辦理，讓防護設施儘早到位，避免店家在豪雨來襲時再次面臨淹水損失。針對沿線仍有部分店家尚未申請防水閘門，謝國樑指出，市府了解店家對於淹水的擔憂，尤其低窪地區一旦遭遇短時間強降雨，店面及財物都可能受到影響，因此防災工作必須更加積極主動。他已責請中山區、仁愛區公所結合在地里長，加強走訪及宣導，了解店家的實際需求，並協助有需要的民眾提出申請，讓防汛措施能夠真正落實到每一個需要的地方。謝國樑進一步表示，考量部分店家可能受限於現場環境，或尚未完成防水閘門裝設，市府也將視實際需求調度防水擋板、沙包等防汛物資，提供必要的應急協助。他強調，颱風期間最重要的就是保障市民安全，市府將持續掌握各地雨勢、水情及可能發生的災情，對於民眾反映的問題，要求相關單位積極協助處理，盡力降低災害造成的衝擊。此外，謝國樑也特別感謝後備指揮部林指揮官及國軍弟兄，在颱風期間嚴陣以待，隨時做好投入防救災工作的準備，與市府團隊共同守護基隆。他表示，面對極端天氣帶來的挑戰，防災工作需要中央、地方及民間共同合作，透過提前整備與即時應變，才能將災害風險降到最低。謝國樑最後呼籲，颱風期間風雨變化快速，請低窪地區店家及市民朋友提高警覺，及早檢查防水閘門、排水設施及居家防護措施，並密切留意最新氣象與水情資訊。他強調，市民的安全與生活，是市府最關心的事，無論是事前防災整備，或颱風期間的災情應變，市府團隊都會持續站在第一線，主動關心、積極協助，與市民共同度過颱風考驗。