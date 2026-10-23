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▲《嫁金釵》在昨日公開最新追劇日曆。（圖／翻攝自微博@嫁金釵官微）

陸劇《嫁金釵》由田曦薇與閆桉等人主演，播出後火速引發追劇潮。而昨（22）日劇組公開新的追劇日曆，每日2集更新變成1集，若按照這個進度、中間沒有停播的話，結局的30集預計會在11月7日播出，有優酷（Youku）平台SVIP的會員，則可每日提前看一集。《嫁金釵》的最新追劇日曆在昨日公開，原本每日更新2集的進度，變成只有1集，因此22日到28日將會從第14集播到第20集，如果繼續按照這個進度，且中間沒有停播，結局預計會在下個月的7日播出。不過官方也透露可提前看一集的方法，由於該劇在海外是Netflix播出，在中國則是由優酷平台全網獨播，因此只要有優酷平台的SVIP會員，就可以每天提早看一集，就連大結局也能搶先看到。除此之外，優酷平台雖然與Netflix進度相同，但卻有另外的「尊享彩蛋」，需要獨立的付費項目，只買優酷會員還不夠，需要額外花18人民幣（約新台幣88元）的價格加購才能看得到，這也讓不少劇迷氣炸，認為跟主劇情相關的彩蛋還要額外花錢實在太過分，吐槽優酷：「吃相難看。」