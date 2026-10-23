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膝蓋、足底痛超過3天小心 醫：無法正常行走恐受損程度較高

運動量採漸進式增加 醫：「規律」有助降低傷害

秋季天氣轉涼，不少民眾趁著舒適氣候增加健走、爬山及夜跑等戶外活動，但若運動量突然增加，可能超出關節與足底筋膜的承受能力，引發微小撕裂傷及發炎。醫師提醒，若膝關節或足底疼痛持續超過3天，且已經影響日常活動，就應盡速就醫評估。台北市立聯合醫院忠孝院區骨科主治醫師林心畬提到，足底筋膜與膝關節軟骨會隨年齡增加逐漸失去彈性，承重能力也會下降；平時輕度活動可能仍可維持正常運作，但若突然將平地步行改為「陡坡健走」，或將運動時間、距離大幅拉長，就可能造成關節及筋膜負荷過重。尤其高齡族群可容忍的負荷變化量較小，更應避免短時間內大幅增加運動量。林心畬說，判斷運動後不適，可從「發作部位」、「持續時間」及「是否影響日常生活」3方面觀察。一般運動後痠痛多發生於大腿、小腿等大塊肌肉，休息2至3天後通常會明顯緩解；若疼痛集中於膝蓋、足底等關節或筋膜部位，休息3天後仍未改善，就可能是關節炎或足底筋膜炎。林心畬指出，是否已妨礙原本的生活功能，也是「判斷受損程度」的重要依據。若原本可以正常散步，卻因疼痛持續多日而無法正常行走，代表「發炎及組織受損程度較高」，應儘速至門診接受評估。針對足底筋膜炎及膝關節退化，骨科治療可依病程分階段進行，林心畬表示，整體復原約需1至3個月。發作後第一個月屬於急性期，治療重點是控制發炎；患者應適度降低運動量，並依醫師指示使用消炎藥物，搭配超音波、雷射、電療等復健物理治療，以協助減輕發炎反應。林心畬提醒，對退化的筋膜與關節組織而言，若運動強度超過承受極限，容易產生微小撕裂傷而引發發炎。醫師建議，運動量應採「漸進式」增加，避免突然將運動時間或距離增加2倍以上，讓身體組織有2至3週的適應時間。平時規律運動也是降低運動傷害的重要方式，林心畬分享，每週進行150分鐘以上的中低強度運動，如每週5天、每次30分鐘快走或騎腳踏車，運動強度以「感覺有點喘、無法講完完整句子」為原則。持續規律進行3個月以上，可提升下肢筋膜與肌肉組織對運動負荷的適應力。在運動準備方面，林心畬說，運動前應充分熱身並進行下肢拉筋伸展；健行或爬山時可使用登山杖分擔關節及足底負荷。鞋具則應依運動項目選擇合適的機能鞋，扁平足者尤其應注意足弓支撐及緩衝，並建議實際試穿，確認鞋款與腳型貼合，以降低足部受傷風險。