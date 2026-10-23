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沉默螺旋凝聚藍白渦流！驚嚇成動力「捧殺沈伯洋、重挫賴清德」

距離年底選舉投票日倒數36天，信民協會近日公布由民調專家戴立安規劃的台北市長調查，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，高於尋求連任的台北市長蔣萬安33.3％，雙方差距達17個百分點，無疑是在政壇投下一顆震撼彈，引發外界議論紛紛。不過，作家漂浪島嶼直言，一旦更多選民參與沉默螺旋，民意渦流讓洋流覆舟，當開票大翻車，就會成為選舉史上最驚嚇的民意伏擊。漂浪島嶼表示，在連綠營都直呼不可思議的數據下，可能是藍白選民不約而同集體合演，一場大驚嚇的選戰詭計。問題的根源，在於許多民調，拒訪率提高，有些藍白選民不表態，甚至刻意反表態，營造板塊挪移的假象。漂浪島嶼提到，傳播學上的沉默螺旋現象，很重要一個機制稱為自我審查（Self-censorship），當真實意見不願公開表達，於是形成畏懼表態，或是反表態的寒蟬效應，但是不改真實投票意向，進而形成沉默螺旋的隱性動力，民調看似低迷，但是蘊藏巨大渦流。「換句話說，街上有熱情喧嘩的綠營洋流，暗地卻有沉默凝聚的藍白渦流，各自以顯隱的不同行動方式，參與2026的九合一大選。」漂浪島嶼進一步指出，台北選舉輸贏，不只是蔣萬安對沈伯洋之戰，更是賴清德的2028政權前哨戰。漂浪島嶼分析，綠營需要維持氣勢，讓民調變選票，不只贏得台北，也為2028吃下定心丸；藍白需要勾起憤怒，讓驚嚇變動力，勝選並且加大差距，才能捧殺沈伯洋，重挫賴清德。於是，「洋流勝台北助力賴清德」，對上「開票大差距翻車賴清德」，成為選戰的隱形主題，更是激發動員雙方支持者的最大動力。