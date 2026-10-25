迎來新一週運勢，現代塔羅家Princess表示，本週牡羊座有脫單契機，如期完成工作但需多照顧對方情緒。Princess也發出提醒，金牛、雙子與巨蟹要小心第三者介入；摩羯更可能上演八點檔式的三角戀揭發場面；處女與天秤面臨失戀感或對方另擇他人的打擊；射手與水瓶則要防範鬧彆扭導致分手或犯小人翻臉。
♈ 牡羊座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面會有機會脫單，但別惹得對方不爽又不滿。
◾ 工作、事業運：如期完成項目，雖然對方頗有微詞。
◾ 愛情、桃花運：會有在一起的機會，需要多注意對方的心情。
♉ 金牛座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方的桃花很旺，你會覺得對方行蹤不明吵起來，小心隱藏的三角戀。
◾ 工作、事業運：小心起衝突，弄丟案子。
◾ 愛情、桃花運：小心桃花被攔截。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心第三者介入。
◾ 工作、事業運：小心破財。
◾ 愛情、桃花運：你會覺得對方無心，但其實是有第三者。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：工作
這週愛情、工作方面都要小心起衝突，後果不好。
◾ 工作、事業運：小心吵架，需要重新努力。
◾ 愛情、桃花運：感情世界一團亂，也無心談。
♌ 獅子座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情工作方面人緣不錯，但還無法到交往、利益的地步。
◾ 工作、事業運：只有人氣，沒有利益。
◾ 愛情、桃花運：感情不錯但交往免談。
♍ 處女座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面感受會很孤單，記得舒壓。
◾ 工作、事業運：小心破財，而且是一大筆。
◾ 愛情、桃花運：對方的心不在你身上，會有失戀感，另外也沒得挑選。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週工作方面慎防衝突，會引來人家對你捅刀。
◾ 工作、事業運：小心有碰壁感，是犯小人，若有吵架就要特別注意。
◾ 愛情、桃花運：感情不順，對方會選擇其他人。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：日常、工作
這週愛情、工作方面都因為人家不欣賞／不喜歡而錯失機會。
◾ 工作、事業運：沒有太大的成長，小心解約。
◾ 愛情、桃花運：沒有桃花的蹤影。
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情
這週在愛情方面，對方的桃花很旺，有感情在萌芽，如果是鬧彆扭那很可能會分手。
◾ 工作、事業運：小心破財或離職。
◾ 愛情、桃花運：小心分手，或許已經鬧彆扭很久了。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有機會發現三角戀的男女主角，很八點檔。
◾ 工作、事業運：小心吵架，計畫胎死腹中。
◾ 愛情、桃花運：小心三角戀而且會被揭發。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：日常
這週不太討人喜歡，本來蠻開心最後會翻臉。
◾ 工作、事業運：小心犯小人。
◾ 愛情、桃花運：有人悄悄喜歡你、又悄悄的結束。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情、工作方面有機會但都得不到，天時地利人不合。
◾ 工作、事業運：有機會，但沒可能。
◾ 愛情、桃花運：有你喜歡的類型出現，但對方不想談戀愛。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本週運勢重點：愛情
這週愛情方面會有機會脫單，但別惹得對方不爽又不滿。
◾ 工作、事業運：如期完成項目，雖然對方頗有微詞。
◾ 愛情、桃花運：會有在一起的機會，需要多注意對方的心情。
♉ 金牛座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方的桃花很旺，你會覺得對方行蹤不明吵起來，小心隱藏的三角戀。
◾ 工作、事業運：小心起衝突，弄丟案子。
◾ 愛情、桃花運：小心桃花被攔截。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心第三者介入。
◾ 工作、事業運：小心破財。
◾ 愛情、桃花運：你會覺得對方無心，但其實是有第三者。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：工作
這週愛情、工作方面都要小心起衝突，後果不好。
◾ 工作、事業運：小心吵架，需要重新努力。
◾ 愛情、桃花運：感情世界一團亂，也無心談。
♌ 獅子座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情工作方面人緣不錯，但還無法到交往、利益的地步。
◾ 工作、事業運：只有人氣，沒有利益。
◾ 愛情、桃花運：感情不錯但交往免談。
♍ 處女座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面感受會很孤單，記得舒壓。
◾ 工作、事業運：小心破財，而且是一大筆。
◾ 愛情、桃花運：對方的心不在你身上，會有失戀感，另外也沒得挑選。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週工作方面慎防衝突，會引來人家對你捅刀。
◾ 工作、事業運：小心有碰壁感，是犯小人，若有吵架就要特別注意。
◾ 愛情、桃花運：感情不順，對方會選擇其他人。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：日常、工作
這週愛情、工作方面都因為人家不欣賞／不喜歡而錯失機會。
◾ 工作、事業運：沒有太大的成長，小心解約。
◾ 愛情、桃花運：沒有桃花的蹤影。
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情
這週在愛情方面，對方的桃花很旺，有感情在萌芽，如果是鬧彆扭那很可能會分手。
◾ 工作、事業運：小心破財或離職。
◾ 愛情、桃花運：小心分手，或許已經鬧彆扭很久了。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有機會發現三角戀的男女主角，很八點檔。
◾ 工作、事業運：小心吵架，計畫胎死腹中。
◾ 愛情、桃花運：小心三角戀而且會被揭發。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：日常
這週不太討人喜歡，本來蠻開心最後會翻臉。
◾ 工作、事業運：小心犯小人。
◾ 愛情、桃花運：有人悄悄喜歡你、又悄悄的結束。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情、工作方面有機會但都得不到，天時地利人不合。
◾ 工作、事業運：有機會，但沒可能。
◾ 愛情、桃花運：有你喜歡的類型出現，但對方不想談戀愛。
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