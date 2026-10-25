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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

迎來新一週運勢，表示，本週牡羊座有脫單契機，如期完成工作但需多照顧對方情緒。也發出提醒，金牛、雙子與巨蟹要小心第三者介入；摩羯更可能上演八點檔式的三角戀揭發場面；處女與天秤面臨失戀感或對方另擇他人的打擊；射手與水瓶則要防範鬧彆扭導致分手或犯小人翻臉。本週運勢重點：愛情這週愛情方面會有機會脫單，但別惹得對方不爽又不滿。◾ 工作、事業運：如期完成項目，雖然對方頗有微詞。◾ 愛情、桃花運：會有在一起的機會，需要多注意對方的心情。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方的桃花很旺，你會覺得對方行蹤不明吵起來，小心隱藏的三角戀。◾ 工作、事業運：小心起衝突，弄丟案子。◾ 愛情、桃花運：小心桃花被攔截。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心第三者介入。◾ 工作、事業運：小心破財。◾ 愛情、桃花運：你會覺得對方無心，但其實是有第三者。本週運勢重點：工作這週愛情、工作方面都要小心起衝突，後果不好。◾ 工作、事業運：小心吵架，需要重新努力。◾ 愛情、桃花運：感情世界一團亂，也無心談。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情工作方面人緣不錯，但還無法到交往、利益的地步。◾ 工作、事業運：只有人氣，沒有利益。◾ 愛情、桃花運：感情不錯但交往免談。本週運勢重點：愛情這週愛情方面感受會很孤單，記得舒壓。◾ 工作、事業運：小心破財，而且是一大筆。◾ 愛情、桃花運：對方的心不在你身上，會有失戀感，另外也沒得挑選。本週運勢重點：愛情這週工作方面慎防衝突，會引來人家對你捅刀。◾ 工作、事業運：小心有碰壁感，是犯小人，若有吵架就要特別注意。◾ 愛情、桃花運：感情不順，對方會選擇其他人。本週運勢重點：日常、工作這週愛情、工作方面都因為人家不欣賞／不喜歡而錯失機會。◾ 工作、事業運：沒有太大的成長，小心解約。◾ 愛情、桃花運：沒有桃花的蹤影。本週運勢重點：愛情這週在愛情方面，對方的桃花很旺，有感情在萌芽，如果是鬧彆扭那很可能會分手。◾ 工作、事業運：小心破財或離職。◾ 愛情、桃花運：小心分手，或許已經鬧彆扭很久了。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有機會發現三角戀的男女主角，很八點檔。◾ 工作、事業運：小心吵架，計畫胎死腹中。◾ 愛情、桃花運：小心三角戀而且會被揭發。本週運勢重點：日常這週不太討人喜歡，本來蠻開心最後會翻臉。◾ 工作、事業運：小心犯小人。◾ 愛情、桃花運：有人悄悄喜歡你、又悄悄的結束。本週運勢重點：愛情這週愛情、工作方面有機會但都得不到，天時地利人不合。◾ 工作、事業運：有機會，但沒可能。◾ 愛情、桃花運：有你喜歡的類型出現，但對方不想談戀愛。