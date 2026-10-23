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遊戲成為文化媒介 深入民眾的日常生活

任天堂跨界發展 AI讓開發者重新審視自身

日本文部科學省於今（23）日正式公布本年度文化勳章受章名單，任天堂代表董事研究員宮本茂獲選為2026年度受章者，成為首位以「遊戲及數位娛樂領域」得到此項國家級殊榮的紀錄。文化勳章受章者預計於11月3日前往皇居參加親授式，由日本天皇親自授予勳章。日本文化勳章於1937年設立，專門表揚在藝術、學術及科學技術等範疇對文化發展具卓越貢獻的人士，歷年受章者涵蓋畫家橫山大觀、諾貝爾物理學獎得主湯川秀樹、名導黑澤明與山田洋次，以及文豪川端康成與司馬遼太郎等大師，漫畫家千葉徹彌也曾於2024年受章。本次宮本茂獲獎，象徵遊戲作為文化媒介的累積影響力，獲得了官方最高層級的肯定。名單正式公布前一日，宮本茂於京都任天堂總部舉行記者會，談及獲獎感言時，宮本茂笑稱自己感到有點不好意思，並特別強調遊戲開發絕非個人之功：「遊戲不是一個人製作出來的，而是許多人共同努力的成果。我會抱著代表大家接受這份榮譽的心情來領受這個勳章。」宮本茂在1977年加入任天堂，對遊戲在社會中的地位的改變相當有感觸，他指出，「遊戲成為文化，應該就是指遊戲已經變成理所當然的存在了吧。」遊戲已經成為大多數民眾不可或缺的一部分。宮本茂從1981年推出經典街機遊戲《咚奇剛》開始，數十年來陸續打造並參與《超級瑪利歐兄弟》、《薩爾達傳說》、《皮克敏》、《Wii Fit》與《Wii Sports》等家喻戶曉的遊戲大作。近年來，他的影響力更擴展至主題樂園與影視作品，包括日本環球影城的「超級任天堂世界」園區及《超級瑪利歐》系列改編電影。談及《超級瑪利歐》的創作祕辛，宮本茂認為，《超級瑪利歐》最重要的發明在於「瑪利歐不一定要和庫巴戰鬥」，作品的核心樂趣聚焦於移動、跳躍、關卡探索與克服各類障礙，玩家就算沒有跟敵方頭目直接交戰，也能透過關卡設計獲得完整的遊玩體驗，可以看出他對遊戲玩法本質的看法。面對目前人工智慧（AI）技術快速崛起，外界十分關注AI對遊戲創作環境的影響，宮本茂對此表示，隨著AI技術進步，所有創作者都將開始反思「製作」到底代表什麼，這不僅是創作工具的革新，更關乎開發者如何重新審視與理解自身的工作價值。在宮本茂長達數十年的開發哲學中，遊戲製作從來不是單純拼湊技術與素材，而是必須仰賴玩法、規則與體驗的匠心設計，才能賦予作品無法取代的獨特吸引力。