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民進黨桃園市長候選人黃世杰接受財經專家汪潔民節目《財富汪得福》預錄專訪，並於今（23）日上午播出。黃世杰強調，桃園的市政百廢待舉，未來他上任後要找回以前在市政府工作時的速度，帶領市府團隊上緊發條，讓市民能夠找回對城市發展、對生活的憧憬跟光榮感。由於今日颱風薔琵來襲，黃世杰也特別提醒市民減少非必要外出，小心防颱，若有空就邀請大家在線上相見，聽聽他對於桃園的感情與願景。談到現今桃園市長張善政的施政，黃世杰強調，現在桃園的市政百廢待舉，例如張善政為松山機場遷移議題跑去行政院會，不過卻沒有站在桃園市長的立場爭取AI產業發展的權益，讓人遺憾；他進一步談到，現在市府的效率跟過去民進黨執政時差很多，他回憶前市長鄭文燦任內會議都是15分鐘為單位舉行，是高效率，快速決策的團隊，未來他上任後也要找回這樣的速度，趕快上緊發條讓桃園重新動起來。被問及「四姐」稱號，黃世杰說，他知道是網路上有一位支持者分享的故事，該支持者要替他拉票，因此想出「四姐」這個稱號讓親友更容易記得，他很佩服用名字的諧音想到此綽號，也認為如此可以讓更多人記得，進一步了解他要為桃園做什麼，是一件很好的事情。針對汪潔明形容是「鋒芒內斂」的人，黃世杰表示，「我們就是比較沉穩一點」。被問及與同黨台北市長候選人沈伯洋的互動，黃世杰表示，沈伯洋是他台大法律系的直屬學弟，以前他要出國時，兩人也曾交換很多意見，當時沈伯洋就是很特別的人，在還沒有Ubike的年代，就會騎腳踏車在台北到處跑，這讓他印象相當深刻；至於同黨新北市長候選人蘇巧慧，黃世杰則說，她是大兩屆學姐，在學校時期當然聽過，但因為系上人數眾多且組別不同，也沒有太多一起修課的機會，因此是到後來在立法院當同事的時候才開始比較多接觸，蘇巧慧是非常優秀的政治人物，向她學到很多。黃世杰也說，桃園市是最年輕的直轄市，有很多年輕家庭，他有一個使命，就是希望找回大家當初在桃園落地生根的憧憬跟光榮感，讓桃園真正成為智慧城市，市民要在生活中感到智慧，無論從工作、生活、養兒育女，照顧長輩，桃園都是最好的地方。