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巴黎商家嚴陣以待 藝術展宣佈週末閉館

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週四召開緊急安全會議後發表措辭強硬的談話。他直指上週末的暴動與打砸搶掠是極左翼團體與暴徒的「煽動性」行為，其目的在於「推翻共和國」。馬克宏宣佈，政府將在未來幾天內全面禁止「非法遊行」，並嚴厲防範週末可能再度引爆的暴力衝突。根據《路透社》報導，在與情報首長及高級閣員閉門會議後，馬克宏強調，整體來說不建議舉行遊行，但是由工會等合法團體組織的示威活動仍可舉行，不過，當局將被授權更改遊行路線，藉此保護企業與商業區免受衝擊。與上週末相比，警方部署將增加20％，以應對可能的突發狀況。司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）更進一步提出多項嚴厲的防範措施，包括剝奪違法參與禁制抗議者的投票權；對涉及暴力、掠奪或攻擊警察的人員實施社群媒體使用限制。全法地方政府也如臨大敵，紛紛祭出禁令。法國第二大城馬賽與第三大城里昂已宣佈禁止本週六的所有遊行活動。儘管如此，新一波抗議浪潮仍蓄勢待發。法國最大學生工會UNEF已號召於週六舉行集會。於2018年崛起、帶有強烈反建制色彩的「黃背心」（Yellow Vest）運動，也已申請在巴黎市中心發起遊行。面對山雨欲來的週末，巴黎市中心的店家紛紛以木板將店面櫥窗封起，嚴防遭到破壞。精品巨頭愛馬仕（Hermes）證實，已全面升級其法國門市的安保措施。原訂於市中心展覽館舉辦的「巴黎巴塞爾藝術展」主辦方也宣佈，考量安全因素，整個週末將全天閉館。儘管本週四巴黎的一場學生抗議活動最終在歷經波折後獲准舉行，但地鐵營運當局為防範未經授權的聚集，仍提前關閉了巴黎市中心的數個地鐵站。官方指出，所幸在受影響地區實施連續第三晚的夜間宵禁後，未再傳出重大衝突，為即將到來的週末暫時爭取到一絲喘息空間。在能源價格飆升、家庭預算壓力沉重，以及公共服務品質惡化的多重夾擊下，法國勞工與年輕世代的挫折感與憤怒已達臨界點。然而，法國政壇卻陷入相互推諉的口水戰中，政府強烈指控極左翼政治團體蓄意煽動動亂，而反對陣營則批評執政黨應為民怨負責。動盪局勢也開始衝擊金融市場，加劇投資人的不安情緒。本週四，法國政府公債相較於避險資產德國公債的風險溢酬創下15年來最高紀錄，而法國10年期公債殖利率更飆升至5.14％，創下2002年7月以來的最高水準。國際社會正密切關注巴黎當局能否在維護治安與保障民主權利之間取得平衡，化解這場國家治理危機。