薔琵颱風暴風圈籠罩台灣，中央氣象署今（23）日下午4點最新「風雨預報」資料顯示，明（24）日「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、恆春半島、宜蘭縣、台東縣、連江縣、澎湖縣」等16縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署「雨量預報」上，10月23日下午2點至10月24日下午2點，「台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區」達停班課標準，未來24小時雨量達到200至400毫米，符合地方政府自訂標準。
「風力預報」部分，10月24日上午6點至10月24日中午12點，達標停班課地區包括「基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意9至10級、10級至11級的強陣風。
宜蘭山區防超大豪雨 全台陸上強風特報
氣象署提醒，薔琵颱風最強的風雨，從現在開始影響至明天上午，宜蘭已經不斷出現60毫米的時雨量，宜蘭山區預估將出現「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現，尤其是山區，22日0時至23日14時，宜蘭縣太平山已累積500毫米雨量、台中市南湖圈谷293毫米，台北市茶製場249.5毫米。
風力方面，目前氣象署已觀測到蘭嶼15級，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級；目前全台各沿海皆發布「陸上強風特報」，請注意平均風9級以上、陣風11級以上的風勢，澎湖更要注意平均風12級以上、陣風14級以上。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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「風力預報」部分，10月24日上午6點至10月24日中午12點，達標停班課地區包括「基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意9至10級、10級至11級的強陣風。
氣象署提醒，薔琵颱風最強的風雨，從現在開始影響至明天上午，宜蘭已經不斷出現60毫米的時雨量，宜蘭山區預估將出現「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現，尤其是山區，22日0時至23日14時，宜蘭縣太平山已累積500毫米雨量、台中市南湖圈谷293毫米，台北市茶製場249.5毫米。
風力方面，目前氣象署已觀測到蘭嶼15級，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級；目前全台各沿海皆發布「陸上強風特報」，請注意平均風9級以上、陣風11級以上的風勢，澎湖更要注意平均風12級以上、陣風14級以上。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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