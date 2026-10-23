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台新新光金控合併後，客戶基礎擴大至逾1100萬戶，為因應快速成長的高端財富管理需求，台新銀行今（23）日正式成立「台新私人銀行亞灣旗艦店」，展現布局南台灣、連結亞洲財富管理市場的決心，並與瑞聯銀行（UBP）簽署策略聯盟合作備忘錄，進一步強化台新私人銀行的國際視野與服務量能。雖然台新私人銀行亞灣旗艦店今日開幕典禮遇到薔琵颱風襲台，台新銀行私銀暨高端理財事業總處執行長林尚愷與瑞聯銀行無懼風雨，雙方簽署策略聯盟合作備忘錄，借助瑞聯銀行作為瑞士規模最大的家族所有私人銀行之一在高資產財富管理服務及國際投資的專業優勢，進一步強化台新私人銀行的國際視野與服務量能。台新私銀總處執行長林尚愷表示，隨著台新新光金控合併逐步展現集團規模效益，客戶基礎擴大至逾1100萬戶。為因應快速成長的高端財富管理需求，台新銀行今（2026）年正式成立「私銀暨高端理財事業總處」，匯聚金融資歷逾20年且具備CFP、AFP等專業認證的財富規劃顧問團隊，結合具豐富實務經驗的律師、會計師等專業人士，全面強化高資產客群財富規劃服務。面對全球稅務變局與企業世代交替浪潮，台新私銀家族辦公室以家族投資管理、財富傳承、稅務服務、家族治理與生活管家為5大核心領域，提供高資產客戶全方位的家辦式顧問服務。看好台新新光合併後的龐大資源優勢及深耕在地客戶的深厚經驗，瑞聯銀行亞洲區行政總裁Michael Blake表示，雙方合作建基於共同企業願景、以客為本及高度互補的優勢之上，台新銀行精準掌握臺灣市場高資產客戶需求，瑞聯銀行則具備全球投資視野與國際財富管理經驗；未來瑞聯銀行將分享全球市場洞察、資產配置與投資專業，並透過人才培育與專業交流，協助台新私人銀行團隊拓展國際視野、深化專業能力，共同推動臺灣私人銀行服務持續升級。台新銀行表示，深耕財富管理35年，持續投入高資產客戶服務，逐步建構涵蓋專業團隊、產品平台，以及台灣、香港、新加坡據點的完整私銀服務體系。這次與瑞聯銀行策略合作最重要的意義，在於將國際經驗轉化為服務客戶的能力。未來台新銀行將結合自身對臺灣市場及高資產客戶需求的精準掌握，借重瑞聯銀行全球市場洞察與專業經驗，持續精進資產配置、產品服務及財富管理能力，提供更完整、更專業且更具國際視野的私人銀行服務。展望未來，台新私人銀行將持續以台灣為根基、連結亞洲、接軌全球，以「認真專業、永續傳承」的精神，實踐「我們承諾守護您的託付」的理念，致力成為高資產客戶與家族長期信賴的「資產負債管理夥伴」，陪伴客戶穩健管理財富、創造長期價值，實現跨世代的財富永續與傳承。