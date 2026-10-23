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▲君黛想殺魏嬈，卻不小心毒死自己。（圖／翻攝自微博@嫁金釵）

▲王一楠飾演的郭虞鳳才是幕後主使。（圖／翻攝自微博@嫁金釵）

田曦薇主演陸劇《嫁金釵》在Netflix熱播中，劇中她飾演的真假千金、替嫁謊言逐一揭開，關鍵人物當眾對質，也揭開君黛、魏嬈的身世之謎，沒想到在背後操控，籌劃一切的竟然是魏老夫人的大兒媳郭虞鳳（王一楠 飾）。《嫁金釵》劇情講述承安伯府千金魏嬈（後改名君黛）父親早亡，母親周芙改嫁給皇帝當妃嬪，留她一個人在承安伯府生活，但祖母、姑姑都疼她，養成了她囂張跋扈的性格。她因不願嫁給瀕死的世子沖喜，找來和她容貌相似的夜香婦阿丑替嫁，未料大婚後世子清醒，君黛想搶回屬於她的榮華富貴，雙方明爭暗鬥。這才發現，原來君黛其實是假的，阿丑才是真正的千金，魏恆娥和兄長魏謹是雙胞胎，她因不滿母親答應兄長悔婚娶周芙進門，卻不願意成全她和書生男友的感情，還要她在鄉下租宅子把小孩打掉，魏恆娥偷偷將孩子生下來，命家僕將魏嬈丟進石灰水中滅口，再將自己的女兒替換成魏嬈帶回家。沒想到家僕狠不下心，只是將魏嬈丟棄在山上，再騙魏恆娥她已經死了。第16集中，所有一切水落石出，而在真相曝光之前，君黛帶著鴆酒去找魏嬈想毒殺她，沒想到卻害死了自己，魏嬈馬上知道這是大伯母郭虞鳳的手腳，原來真正的大反派是郭虞鳳，她一直是在背後煽動魏恆娥的人，她用計殺了君黛，這樣周芙就會以為自己的女兒死了，再殺掉魏嬈報仇，等兩人的身世曝光，周芙驚覺自己親手殺了女兒，將會痛不欲生。只是郭虞鳳完全不想嫁給她的大兒子，哭喊著，「救我一命？是害我一生，你為誰都想嫁給你那個好色庸碌的大兒子，多看他一眼，我都想吐！」最後郭虞鳳被逮捕，而魏嬈用盡一切方法，想讓周芙知道女兒就在眼前，周芙卻一直被奸人蒙蔽雙眼，不願認她，這回換她不想認這個媽，丟下一句，「我寧願妳從沒生下我。」便離去。不少觀眾大嘆，這一集簡直像在看《名偵探柯南》，看資深演員飆戲實在太過癮。