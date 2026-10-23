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美商 Coupang酷澎作為 Apple 官方授權經銷商，10月23日同步官方開賣 iPhone Duo，搭配「火箭速配」快速配送服務，最快隔日到貨，極速入Apple 首款摺疊手機 iPhone Duo。今年稍早上市的Mac Mini效能大幅提升，更具備出色的多用途特性，並盡納於極致小巧的設計中，同樣可於 Coupang酷澎輕鬆購入。延續 iPhone Duo 預購期的熱烈口碑，Coupang酷澎持續提供 Apple 指定商品銀行信用卡刷卡優惠，10月31日前刷玉山銀行信用卡單筆分期滿6萬現折3,000元；刷星展銀行信用卡單筆分期滿5萬元現折2,000元。各活動細節、名額以銀行公告為主；謹慎理財，信用無價。iPhone Duo 以突破性設計重新定義行動體驗，闔起時大小與護照相近，配備 5.4 吋超 Retina XDR 外螢幕，單手操作便利，也能輕鬆放入口袋。7.6吋超 Retina XDR 內螢幕、搭載 A20 Pro 晶片與專為摺疊螢幕打造的 iOS 27，首次在 iPhone 支援「分割顯示」，可同時開啟兩個 App，例如一邊瀏覽商品、一邊比較資訊，或在視訊會議中同步查看文件。內外螢幕還能流暢切換，讓工作、娛樂與日常生活隨時自由轉換。Coupang酷澎 iPhone Duo 訂單將依序出貨，實際到貨時間依app頁面標示為主。打造更強大的AI平台，Coupang酷澎推薦最新 Apple Mac mini，搭載強大的 M6 晶片，配備 12 核心 CPU 與 12 核心 GPU，展現卓越的運算能力。記憶體頻寬高達 170GB/s，能應對各種複雜任務。與 M4 晶片相比，開機速度最快可提升 4.8 倍，儲存裝置速度也快上 2 倍，大幅節省寶貴時間。配備 Thunderbolt 4 連接埠，提供靈活的擴充選項。精巧的機身設計，無論是居家還是辦公環境，都能完美搭配。Coupang酷澎以顧客為核心，持續與國際及本土優質品牌攜手合作，涵括3C家電、食品飲品、家庭日用品、母嬰用品、美妝保養、保健品等，提供顧客多元選品、安心品質，結合「火箭速配」最快隔日到貨、訂閱制WOW會員無條件免運等服務特色，不斷創造「令顧客驚艷」的線上零售服務。