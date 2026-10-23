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YouTuber Joeman開箱iPhone Duo，卻因手機桌面出現盜版漫畫App遭到炎上。他今（23）日親自拍片說明，團隊為測試摺疊內螢幕的漫畫顯示效果，才從App Store搜尋、下載相關軟體，並非他日常閱讀漫畫的帳號。他也透露，影片中的漫畫操作畫面其實由AI合成，但仍坦言：「都不應該讓盜版軟體得到曝光，即便只是出現在桌面上面。」Joeman解釋，當時測試iPhone Duo，團隊常用的主流App尚未支援內螢幕比例。由於他平常使用Fold 8，認為摺疊大螢幕看漫畫的效果很好，因此希望能在Duo上呈現類似體驗，便請團隊尋找漫畫App測試。攝影師小朱隨後以「漫畫」為關鍵字，在App Store搜尋並下載軟體。Joeman表示，搜尋結果除了正版平台WEBTOON，往下還會出現漫畫人、漫畫集及漫咖；他也另外要求下載Google Play Books，因為該App在Fold 8上的支援度不錯。Joeman指出，截圖中的漫畫人、漫畫集、漫咖與Google Play Books，就是當時為測試下載的軟體，不過測完後都未能符合預期的內螢幕顯示需求，因此長、短影片中的漫畫操作畫面，實際上並非透過這些App呈現，而是使用AI合成。面對外界質疑他平常就使用盜版看漫畫，Joeman請觀眾留意截圖中的Dock欄，強調通話、Safari、簡訊與Apple Music的排列仍維持原廠預設，用來說明該手機使用的是測試帳號。他表示同片中Fold 8的主畫面，才是自己日常使用的App配置。先前小朱已出面說明，下載相關App是為了測試滿版顯示，發現不支援後便未繼續使用，卻疏忽忘記刪除。Joeman此次再度強調，團隊沒有推廣盜版的意思，之後會更加注意。他也推薦不少電子書城等正版閱讀平台，邀請觀眾留言分享其他正版漫畫App。