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「洋流」小物算公益侵占？陳佩琪：柯文哲就是被如此對待

民進黨台北市長參選人沈伯洋「洋流」旋風掀起不少討論，也引來民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪質疑，對方存款只有315萬、選舉貸款200萬，怎能到處都是看板和廣告？要求檢調追查金流，並比照羈押柯文哲的做法和刑度處理，更狠批「把台北市民當傻瓜」。此話一出立刻引發議論，稍早，陳佩琪再度發聲表明立場。陳佩琪表示，先前媒體以「陳佩琪要檢察官去羈押沈」等標題報導，未能完整呈現她的意思。陳佩琪解釋，自己真正想說的是，柯文哲涉及黨務支出及總統選舉經費等案件，相關款項如何被檢方認定涉及犯罪，並遭法院判重刑，因此她要求沈伯洋也應接受相同標準的調查與處理，才符合民進黨掛在嘴邊的「公平正義」。接著，陳佩琪以丈夫案件為例指出，若支出的錢沒經過「黨的帳戶」出去的，檢察官唐仲慶就起訴柯文哲是「公益侵占」罪， 說他貪汙侵占，法官也照判下去了，還關他1年，所以請比照這樣羈押沈伯洋。談及個人販售商品所得，陳佩琪也提到，柯文哲案件中，部分款項涉及販售小物所得，唐仲慶和法官也都認為，錢沒先入競總帳戶，放「木可」公司內， 就是「公益侵占」罪，因此要羈押1年、然後判3、5年的，所以也要以同標準羈押沈伯洋並且判刑。「是不知道沈有沒有開公司，他那賣防疫包賺的錢不知道在哪裡？這算不算是政治獻金啊？」陳佩琪直言，看沈伯洋財產申報沒報這一塊， 但青鳥都幫他洗說：「陳佩琪不知道有賣小物這種錢的收入嗎？」她強調自己當然知道，但問題是柯文哲就是被如此對待。陳佩琪強調，還沒完喔，監察院說要沒入、加罰兩倍罰款，所以現在柯文哲所有的存摺都被監察院查扣去了，就零元生活，她最後更狠酸：「不知道我這樣解釋、說要檢察官羈押沈問清楚，青鳥和網軍懂了嗎？」