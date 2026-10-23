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▲松井秀喜正式接任讀賣巨人隊第21任監督，未穿上經典的55號戰袍，而是改披90號球衣。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒（NPB）讀賣巨人今（23）日宣布，「酷斯拉」松井秀喜正式接任隊史第21任監督。松井秀喜球員時期曾效力巨人隊10個賽季，擁有極高的知名度與影響力；自美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）退役後，松井秀喜長年旅居美國，此次返日接掌巨人隊兵符，他感性表示抱持著「為娘家好好打拚」的心情。值得一提的是，松井秀喜並未穿上昔日招牌的「55」號戰袍，而是改披「90」號球衣，關鍵在於傳承恩師長嶋茂雄的精神，「長嶋監督去年以89歲高齡辭世，今年適逢他90歲冥誕，能在這一年穿上90號別具意義。」現年52歲的松井秀喜，於1992年日職選秀首輪加盟巨人隊，在巨人效力的10年間累積敲出1390支安打、332發全壘打，憑藉恐怖的長打火力被譽為「酷斯拉（ゴジラ）」。2003年松井秀喜展開旅美生涯，先後效力紐約洋基、洛杉磯天使、奧克蘭運動家，最後於坦帕灣光芒隊退役，寫下長達20年輝煌的美日職棒生涯。退役後生活重心移往美國的松井秀喜，自2015年起受聘擔任洋基隊總經理特別顧問。今日正式返日接任巨人隊第21任監督，球團老闆山口壽一直言，巨人隊今年歷經許多風雨與考驗，為了跨越難關、打造一支強大的巨人軍，唯有拜託松井秀喜出任監督才能做到。松井秀喜在就任記者會上分享心境，「老實說，我真的非常開心。對我而言，無論身在何處，巨人隊始終都在我心中。」他坦言，去年恩師長嶋茂雄辭世，內心非常希望能讓長嶋監督看見自己穿上這身巨人隊球衣的模樣，「但在決定是否接任的那一刻，我確實深思、掙扎了很久。」松井秀喜表示，目前自己的生活重心與家人都在美國，「對我來說，最重要的莫過於家人。如果沒有家人的全力支持，我想我今天也無法站在這裡；但在獲得他們的肯定與支持後，我覺得此刻正是自己該站出來的時候了。」他更喊話，「希望能成為未來巨人隊的助力，抱著回到自己娘家好好打拚奉獻的心情全力以赴。」重返巨人隊執教，松井秀喜並未選擇球員時期深植人心的「55」號，而是改穿「90」號球衣。他解釋，「長嶋監督在第一次掌舵巨人隊時，大約在1975年穿上了90號。在那6年的執教期間，球隊並沒有拿到日本一，長嶋監督當時歷經了諸多艱辛與苦難；但相對地，他也以極大的熱情去面對並培育年輕選手。」松井秀喜進一步指出，自己最核心的想法就是承襲長嶋監督這份育才與奮戰精神，「再者，長嶋監督去年以89歲高齡辭世，今年適逢他90歲冥誕，能在這一年穿上90號別具意義。」松井秀喜說，如果重新穿回55號，自己與見證那個時代的巨人球迷難免會陷入懷舊情緒，「我在美職生涯最後階段穿的是35號球衣，我心想『55加上35不就正好是90嗎？』帶著迎向全新起點的期許，我融入了這幾個要素，最終做出了背號90號的決定。」