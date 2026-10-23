薔琵颱風已減弱為中颱，中心最大風速每秒43公尺，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，電腦模式顯示颱風中心約有9成機率不會登陸，但仍有機會掠過宜蘭蘇澳。今（23）日下午起北台灣風雨增強，最明顯時段落在傍晚至明日上午7、8時，宜蘭及新北迎風面山區慎防劇烈降雨。25、26日天氣可望轉穩，但第34號熱帶性低氣壓可能發展為煙花颱風，月底還有兩波東北季風接力影響。
薔琵颱風十級暴風圈傍晚觸陸！宜蘭、新北迎風面山區雨勢強
賈新興指出，薔琵目前中心最大風速每秒43公尺，約14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，十級風暴風半徑約120公里。依據各項電腦模式模擬結果，颱風中心約有9成機率不會登陸，僅約1成路徑顯示可能從宜蘭蘇澳附近掠過。
今日下午5時左右，十級風暴風圈將開始接觸北部陸地，淡水河口一帶的風勢可能灌入市區，帶動陣風明顯增強。從今日傍晚到明日上午7至8時，北台灣及宜蘭將是風雨最有感的時段。
從雷達回波觀察，水氣受到地形影響繞流，今日較劇烈的降雨主要集中在宜蘭大同鄉、太平山，以及新北新店、南港等迎風面山區。風力方面，宜蘭、花蓮、台東及台灣海峽沿岸的台中至台南一帶，均已測得9至10級以上強陣風，相關地區應留意強風帶來的影響。
賈新興提醒，今日下半天風雨轉強，北部及東半部民眾仍須做好防颱準備，減少非必要外出。七級風暴風圈預計明晚7時前後逐漸離開台灣陸地，晚間11時左右，颱風中心將移至距台灣100公里以外的海面。
連假後期天氣轉穩 煙花颱風及2波東北季風接力
賈新興預估，25、26日光復連假後期，隨著薔琵逐漸遠離，各地天氣將轉趨穩定，氣溫也會逐步回升。不過，另一個天氣系統已形成，第34號熱帶性低氣壓於今日上午生成，最快明、後日，也就是24至25日，有機會增強為「煙花」颱風。
此外，接下來還有兩波東北季風影響台灣。第一波預計27至28日報到，新北、基隆及宜蘭將轉為局部短暫雨；第二波則可能在10月31日至11月初接續影響。
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賈新興指出，薔琵目前中心最大風速每秒43公尺，約14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，十級風暴風半徑約120公里。依據各項電腦模式模擬結果，颱風中心約有9成機率不會登陸，僅約1成路徑顯示可能從宜蘭蘇澳附近掠過。
今日下午5時左右，十級風暴風圈將開始接觸北部陸地，淡水河口一帶的風勢可能灌入市區，帶動陣風明顯增強。從今日傍晚到明日上午7至8時，北台灣及宜蘭將是風雨最有感的時段。
賈新興提醒，今日下半天風雨轉強，北部及東半部民眾仍須做好防颱準備，減少非必要外出。七級風暴風圈預計明晚7時前後逐漸離開台灣陸地，晚間11時左右，颱風中心將移至距台灣100公里以外的海面。
連假後期天氣轉穩 煙花颱風及2波東北季風接力
賈新興預估，25、26日光復連假後期，隨著薔琵逐漸遠離，各地天氣將轉趨穩定，氣溫也會逐步回升。不過，另一個天氣系統已形成，第34號熱帶性低氣壓於今日上午生成，最快明、後日，也就是24至25日，有機會增強為「煙花」颱風。
此外，接下來還有兩波東北季風影響台灣。第一波預計27至28日報到，新北、基隆及宜蘭將轉為局部短暫雨；第二波則可能在10月31日至11月初接續影響。
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