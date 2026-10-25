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▲陳漢典、lulu。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲陳雅琳的禮服像極了艾莎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲沈玉琳的勃根地紅西裝，是唐綺陽建議的顏色。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲鬼鬼中空禮服超辣。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲小禎自嘲和爸爸胡瓜像美女與「野生動物」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲蔡尚樺說希望「開低走高」順利拿獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（25）晚舉行，雖然前兩天受薔琵颱風影響，延後舉辦，但入圍者依舊帶著信心，穿上喜愛的戰袍出席典禮。第一位踏上紅毯的是主持人陳漢典和老婆Lulu，接著蔡尚樺、蔡詩芸、鬼鬼和陳庭妮都走性感風，讓觀眾看到目不轉睛。陳漢典牽著Lulu走上紅毯，兩人放閃無極限，對著鏡頭比愛心、Lulu也非常看好陳漢典，「他一定會主持得很好！」接著由《宇宙啦啦隊》中選出的新星「W!nky」艾莉兒、海莉、紀欣伶、魚肉、靚靚、Lydia、叩叩、慢慢步上紅毯。黃鐙輝帶著《九條好漢》緊接在後，黃鐙輝說為了節目在成功嶺睡了個月，「我被騙了！想跑都跑不掉。」大讚節目是玩真的。陳雅琳一席淺藍色碎鑽禮服，宛如真人版《冰雪奇緣》，深V禮服還開高衩，完全看不出60歲，陳雅琳以《我的野生鄰居》入圍「紀實節目主持人獎」，也分享了對於做節目的心情，「我們永遠記得，人類不是這塊土地上唯一的主人。」沈玉琳以《11點熱吵店》入圍綜藝節目主持人獎，今晚以勃根地紅西裝出席，沈玉琳笑說是唐綺陽建議他的。《嗨！營業中》的莎莎、吳映潔、姚元浩則大嘆製作單位簡直要逼死他們，只要臉上有點笑容，他們好像就覺得「可以再多」，讓他們又哭又笑。胡瓜帶著兒子、女兒胡小禎（胡盈禎）及胡釋安步上紅毯，3人以《胡來旅行社》入圍實境節目主持人獎，小禎穿著大黃色禮服，宛如貝兒公主，胡瓜說，「好幾年前規劃這節目，希望能帶小孩走紅毯，沒想到這麼快完成。」小禎出道22年首度入圍，她開心表示，「這一路走得非常漫長，很開心，第一次入圍跟家人一起也是多了一份安心。」她也自嘲今晚是美女與「野生動物」，胡瓜馬上看向兒子，「妳不要這樣說妳弟弟好不好。」讓原本緊繃的氣氛變得輕鬆許多。曾國城、蔡尚樺睽違4年再度入圍綜藝節目主持人獎，兩人在後台已經和對手喊話，互不相讓，蔡尚樺先前說為了金鐘獎延後2天，又多餓了2天，她今也展現誠意大秀好身材，曾國城在一旁都不知道看哪裡，直呼，「她把祖先都帶來了，嚇死了！」陳庭妮明將主持戲劇類頒獎典禮，但今晚她先跟著《廚師的迫降：客家廚房2》團隊，準備搶實境節目主持人獎，陳庭妮難得穿大深V禮服，長髮飄逸浪漫又性感。除了陳庭妮之外，蔡詩芸則以嘉賓身分走上紅毯，正面是黑色削尖禮服，但轉到側面，傲人上圍藏不住。