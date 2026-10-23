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▲倒下的桃花心木砸中停在路邊的救護車。（圖／彰化市長林世賢提供，2026.10.23）

桃花心木浮根成隱憂 市長將反映修剪

颱風薔琵暴風圈籠罩全台，中部地區傍晚起陸續降雨，但白天已先被強風吹出不少災情！彰化市長林世賢中午前往國聖市場查看路樹倒塌情形，途中竟目睹另一棵大樹倒下，樹冠直接砸中一輛民間救護車，所幸當時車輛處於停放狀態，未造成人員傷亡。由於救護車停在修車廠門口，他研判車主可能準備進廠維修，沒想到車還沒進廠，就先遭遇天降橫禍。林世賢今（23）日中午接獲國聖里長通報，得知國聖市場附近發生路樹倒塌，隨即開車前往查看。不料行經國聖路時，又發現一棵巨大的桃花心木倒下，整棵樹橫跨約12公尺寬的道路，不僅完全阻斷交通，樹冠還砸中一輛民間救護車。林世賢趕緊下車查看，確認車內無人，立即通知派出所及清潔隊到場排除障礙，盡快恢復道路通行。林世賢現場觀察發現，國聖路與鐵路平行，倒塌的桃花心木高達10多公尺，疑因根系無法深入地下、浮根裸露，導致樹木在強風吹襲下不敵風勢而倒伏。一旁另一棵桃花心木也有類似的浮根問題，為避免強風持續造成危險，將儘快向彰化縣府反映，要求評估修剪及相關處置，降低路樹倒塌風險。