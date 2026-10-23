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▲《嫁金釵》在昨日公開最新追劇日曆。（圖／翻攝自微博@嫁金釵官微）

由田曦薇與閆桉主演的陸劇《嫁金釵》，在昨（22）日公開新的追劇日曆，除了公開最新集數的播出日期外，每日2集更新竟變成只有1集，讓原本2集就不夠看的劇迷忍不住哀號：「太過份。」《嫁金釵》的最新追劇日曆在昨日公開，原本1～13集除了首播一日播3集外，都是每日更新2集，沒想到這次的追劇日曆中，竟變成每日只更新1集，因此22日到28日將會從第14集播到第20集，優酷平台的SVIP則可搶先看一集到21集。這項改變，也讓原本2集都不夠看的劇迷爆氣哀號：「誰允許你單更的？給我雙更！」、「太過份了，永遠搞這齣，那我開SVIP幹嘛？」、「你到底單更啥啊？不知道別劇要開播了嗎？還有路人看到單更都不想看了知道嗎？」如果按照這個每日1更新的進度、中間沒有停播的話，《嫁金釵》結局的30集預計會在11月7日播出，有優酷平台SVIP的會員，則可每日提前看一集，搶先看到大結局。