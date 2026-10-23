第17屆金音創作獎（金音獎）頒獎典禮10/31將於台北流行音樂中心表演廳登場，曾與韓團BTS成員RM、IU合作過的音樂人元震Wonjin，此次受邀來台參加金音獎，將帶著新專輯解鎖個人首次海外演出舞台。三度訪台的元震特別感謝音樂好友「落日飛車」，把他們當成學習的榜樣，直說：「他們的音樂歷程及作為一個樂團能夠長久走下去的凝聚力，非常值得學習。」
曾與BTS隊長RM合作 韓音樂人元震空降金音獎
元震曾與BTS隊長RM合作單曲〈Sexy Nukim〉，同時也是韓國獨立音樂組合團體Balming Tiger的主唱，前2年跟著樂團來台參加大港開唱並舉辦專場的他，此次以個人身分受邀參加金音獎，除了擔任「現場最佳演出獎」頒獎人外，還肩負表演嘉賓的任務。為了首次海外個人演出，元震可說格外重視節目細節，不僅將帶著新作品登台，更將與台灣歌手一同「共演」，期望能擦出音樂火花。
元震攜新專輯登金音獎 大讚落日飛車是榜樣
元震預告：「很高興能來參加金音創作獎這個具有前衛進步精神的頒獎典禮！還能帶著個人第一張新作品來台宣傳，感到格外榮幸。」元震預告這次專輯加入了很多東亞及韓國本土元素，很期待台灣的聽眾會如何感受。而三度訪台的他，特別感謝自己在台灣的音樂好友「落日飛車」，並把他們當成學習榜樣：「他們的音樂歷程及作為一個樂團能夠長久走下去的凝聚力，非常值得學習。」
時隔7年再來台 日本樂團Tempalay登金音獎
本屆金音創作獎另一組海外表演則特別請到來自日本東京的獨立搖滾樂團Tempalay（テンパレイ），成軍12年的他們曾於8年前來台舉辦專場、隔年參加音樂節活動，因此深受許多粉絲愛戴。首次為金音獎帶來演出並頒發「亞洲創作音樂獎」，對他們音樂生涯來說可說別具意義，除了期待與台灣樂壇有更深的交流外，更預告將帶來新作品給樂迷耳目一新的感受。
而典禮前夕，GIMA LIVE於10/21、10/22一連兩天在Corner Max 大角落多功能展演館登場，除了邀請來自台、韓三組「大勢新人」呂允、公館青少年，以及曾為IU、SEVENTEEN 擔任編曲與音樂製作的韓國獨立音樂創作女聲Kangziwon，為GIMA LIVE掀起跨國創作新聲交流音樂火花，今年「最佳現場演出獎」的入圍六強也直接用現場Live一決勝負，為一年一度的金音盛典預熱造勢。
值得一提的是，先前來臺曾與美秀集團合作的Tempalay（テンパレイ)希望能趁著此次來臺抽空與他們會面外，也透露私下非常欣賞「落日飛車」的音樂，他們表示：「期待這次能在金音創作獎欣賞到臺灣當地各種不同音樂人的現場演出。」
第17屆 金音創作獎頒獎典禮
■活動日期：10/31（六）19:00
■活動地點：臺北流行音樂中心 表演廳
■直播平台：
頒獎典禮直播資訊：金音創作獎官方Facebook、金音創作獎官方YouTube、LINE TODAY、三立新聞網直播室、三立新聞網官方YouTube、PRIZM （海外直播-韓國）、Space Shower （海外直播-日本）
後台直擊直播資訊：金音獎官方Facebook、金音獎官方YouTube（中文頻道）
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元震曾與BTS隊長RM合作單曲〈Sexy Nukim〉，同時也是韓國獨立音樂組合團體Balming Tiger的主唱，前2年跟著樂團來台參加大港開唱並舉辦專場的他，此次以個人身分受邀參加金音獎，除了擔任「現場最佳演出獎」頒獎人外，還肩負表演嘉賓的任務。為了首次海外個人演出，元震可說格外重視節目細節，不僅將帶著新作品登台，更將與台灣歌手一同「共演」，期望能擦出音樂火花。
元震攜新專輯登金音獎 大讚落日飛車是榜樣
元震預告：「很高興能來參加金音創作獎這個具有前衛進步精神的頒獎典禮！還能帶著個人第一張新作品來台宣傳，感到格外榮幸。」元震預告這次專輯加入了很多東亞及韓國本土元素，很期待台灣的聽眾會如何感受。而三度訪台的他，特別感謝自己在台灣的音樂好友「落日飛車」，並把他們當成學習榜樣：「他們的音樂歷程及作為一個樂團能夠長久走下去的凝聚力，非常值得學習。」
時隔7年再來台 日本樂團Tempalay登金音獎
本屆金音創作獎另一組海外表演則特別請到來自日本東京的獨立搖滾樂團Tempalay（テンパレイ），成軍12年的他們曾於8年前來台舉辦專場、隔年參加音樂節活動，因此深受許多粉絲愛戴。首次為金音獎帶來演出並頒發「亞洲創作音樂獎」，對他們音樂生涯來說可說別具意義，除了期待與台灣樂壇有更深的交流外，更預告將帶來新作品給樂迷耳目一新的感受。
而典禮前夕，GIMA LIVE於10/21、10/22一連兩天在Corner Max 大角落多功能展演館登場，除了邀請來自台、韓三組「大勢新人」呂允、公館青少年，以及曾為IU、SEVENTEEN 擔任編曲與音樂製作的韓國獨立音樂創作女聲Kangziwon，為GIMA LIVE掀起跨國創作新聲交流音樂火花，今年「最佳現場演出獎」的入圍六強也直接用現場Live一決勝負，為一年一度的金音盛典預熱造勢。
第17屆 金音創作獎頒獎典禮
■活動日期：10/31（六）19:00
■活動地點：臺北流行音樂中心 表演廳
■直播平台：
頒獎典禮直播資訊：金音創作獎官方Facebook、金音創作獎官方YouTube、LINE TODAY、三立新聞網直播室、三立新聞網官方YouTube、PRIZM （海外直播-韓國）、Space Shower （海外直播-日本）
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