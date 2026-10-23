薔琵颱風今（23）日傍晚沿著台灣東北部海岸線北上，強度會逐漸減弱，直到明天晚上減弱為輕颱。不過，風雨仍打亂交通、航空公司陸續宣布明（24）日航班異動。
台灣虎航
航班取消
星宇航空
航班取消
國泰航空
航班取消
長榮航空
航班取消
立榮航空
航班取消
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航班取消
- IT230/231 桃園往返沖繩那霸
- IT200/280 台灣前往東京成田
- IT210/284/710 台灣前往大阪關西
- IT632/654/655/675 台灣往返濟州
- IT736/737 桃園往返石垣島
- IT214 桃園前往岡山
- IT216/217 桃園往返東京羽田
- IT234 桃園前往札幌新千歲
- IT240/241 桃園往返福岡
- IT603 首爾仁川前往桃園
- IT206/207 桃園往返名古屋
- IT606/607 桃園往返釜山
- IT772/773 高雄往返仙台
- IT250/251 桃園往返高知
- IT750/751 桃園往返大分
- IT202/203 桃園往返東京成田
- IT503/504 桃園往返普吉島
- IT552/585 台灣往返峴港
星宇航空
航班取消
- 台中往返航班均全數取消
- 台北－下地島 JX890/JX891
- 台北－沖繩 JX870／JX871
- 成田－台北 JX1803 16:30起飛
- 成田－台北 JX1805 21:40起飛
國泰航空
航班取消
- CX407台北往香港
- CX449高雄往香港
長榮航空
航班取消
- 中午前，部分往返桃園機場及松山機場的航班
立榮航空
航班取消
- 下午4點前，松山、台中往返航班取消
- 下午1點前，嘉義、台南、高雄往返航班取消
- 馬祖航班全日取消