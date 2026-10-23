薔琵颱風今（23）日傍晚沿著台灣東北部海岸線北上，強度會逐漸減弱，直到明天晚上減弱為輕颱。不過，風雨仍打亂交通、航空公司陸續宣布明（24）日航班異動。

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台灣虎航　

航班取消

  • IT230/231 桃園往返沖繩那霸
  • IT200/280 台灣前往東京成田
  • IT210/284/710 台灣前往大阪關西
  • IT632/654/655/675 台灣往返濟州
  • IT736/737 桃園往返石垣島
  • IT214 桃園前往岡山
  • IT216/217 桃園往返東京羽田
  • IT234 桃園前往札幌新千歲
  • IT240/241 桃園往返福岡
航班延後

  • IT603 首爾仁川前往桃園
  • IT206/207 桃園往返名古屋
  • IT606/607 桃園往返釜山
  • IT772/773 高雄往返仙台
  • IT250/251 桃園往返高知
  • IT750/751 桃園往返大分
  • IT202/203 桃園往返東京成田
  • IT503/504 桃園往返普吉島
  • IT552/585 台灣往返峴港
最新航班異動資訊

星宇航空

航班取消

  • 台中往返航班均全數取消
  • 台北－下地島 JX890/JX891
  • 台北－沖繩 JX870／JX871
加班機

  • 成田－台北 JX1803 16:30起飛
  • 成田－台北 JX1805 21:40起飛
航班異動資訊請至星宇航空官網 STARLUX Airlines 或洽客服中心查詢

國泰航空

航班取消

  • CX407台北往香港
  • CX449高雄往香港
其餘航班及最新異動請以國泰航空官網公告為準

長榮航空
 
航班取消

  • 中午前，部分往返桃園機場及松山機場的航班
     
相關航班異動資訊，可透過長榮航空官方網站或APP查詢。

立榮航空

航班取消

  • 下午4點前，松山、台中往返航班取消
  • 下午1點前，嘉義、台南、高雄往返航班取消
  • 馬祖航班全日取消
航班異動資訊，可利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢

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李青縈編輯記者

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