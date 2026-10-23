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▲ 台灣大賽味全龍game1先發投手蔣銲繳出8局6K無失分精彩表現。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.17）

中華職棒37年台灣大賽G5今（23）日受到薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）影響，導致因雨延賽至明（24）日舉行，聯盟公布明日味全龍與中信兄弟先發投手。龍隊仍由G1繳出8局無失分好投的蔣銲（John Gant）先發，兄弟則是選擇「換將」，由G2先發、G4後援的菲力士（Felix Pena）取代伍立辰擔綱先發投手，這是菲力士此系列賽第3度登板。兄弟在今年台灣大賽前3戰遭到龍隊洋投蔣銲、梅賽鍶（C.C. Mercedes）、鋼龍（Andrew Gagnon）聯手壓制，對戰71打數僅敲8安、打擊率僅1成13，不僅苦吞3連敗，前3戰合計僅拿1分，更改寫台灣大賽前3戰團隊最差得分紀錄。面臨「背水一戰」的兄弟，打線終於在G4甦醒，一路與龍隊鏖戰到延長賽第11局，靠著詹子賢的再見安打，驚險以5:4氣走龍隊，成功將系列賽延長至第5戰。原訂今日進行的G5，受到薔琵颱風影響，因臺北市政府宣布停班停課而延賽。雙方於明日下午5點05分再次交手，龍隊先發投手仍由本季奪下年度防禦率、三振「雙冠王」的超強洋投蔣銲掛帥。蔣銲今年例行賽出賽21場，拿下9勝2敗，防禦率1.49。本季蔣銲與兄弟交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.19。在台灣大賽G1，蔣銲對兄弟繳出8局無失分好投，替龍隊開紅盤。兄弟則是「換將」，由洋投菲力士取代24歲潛力土投伍立辰擔任先發投手。菲力士今年例行賽出賽12場，吞下4敗，防禦率3.56。本季菲力士與龍隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率2.63。在台灣大賽G2，菲力士先發4.2局失3分吞敗，但僅休息2天，又在G4後援1局無失分奪下勝投，如今迎來系列賽第3度登板，背負著為球隊延續戰線的重任。