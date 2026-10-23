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▲瓦斯拉森科（Kostiantyn Vlasenko）在戰爭中失去了雙腿，且右腿還是他自己砍斷的。（圖／路透／達志影像）

烏克蘭49歲士兵瓦斯拉森科（Kostiantyn Vlasenko）縮在一所被炸毀的學校的鍋爐房裡，當時他得出了一個令人毛骨悚然的結論：想要活下去，他必須動手截斷自己僅存的另一隻腳。這名烏克蘭步兵早在今年2月的一次俄羅斯無人機襲擊中失去了左腳，而於10月4日，在俄烏戰爭無人機肆虐的前線熬過了491天之後，雙腿截肢的瓦斯拉森科以戲劇性的方式獲救：一架由遠端操控、配有六個旋翼的巨型無人機，將綁著安全帶、懸空吊掛的瓦斯拉森科高高升起，載著他飛行了15公里後送到安全地帶，存活了下來。根據《路透社》報導，瓦斯拉森科經歷了這場戰爭中最漫長的一次前線部署。由於天空中盤旋著龐大的無人機群，任何移動都可能致命，該區域被稱為「殺戮區」（kill zone）。那裡沒有任何地方是安全的。雙方士兵被迫在地下深處挖掘戰壕坑，並往往發現自己最終將被困在陣地中長達數月。根據瓦斯拉森科自述，他服役於部署在哈爾科夫地區的第30機械化旅。去年5月，他被派往一處前線陣地，與代號為「巴斯基」（Basky）的戰友會合。這兩名士兵擠在狹窄的掩體中，依靠無人機每天空投物資維生，瓦斯拉森科生日那天甚至還收到了巧克力與高級香菸。他說，當去年秋天終於到了輪調部隊的時候，兩名前來替換他們的補給兵卻在前往陣地的途中遇害。隨後派去收屍的另外兩名士兵也同樣犧牲。瓦斯拉森科表示，「那是我意識到這絕對是個轉折點的時候，再也沒有人出得去了」。在堅守陣地10個月後，瓦斯拉森科和巴斯基的戰壕坑在2月中旬遭水淹沒，迫使他們離開，轉而在一所廢棄學校中尋求庇護。然而，這片刻的喘息十分短暫。俄羅斯偵察無人機很快就發現他們正出來撿拾戰友空投的乾淨衣服與食物。另一架俄羅斯無人機向他們投下炸彈，巴斯基在他的50歲生日當天陣亡。瓦斯拉森科的左腳被爆炸撕裂，倒下時另一隻腿也受到重傷。幾乎無法移動的他，在學校用的鍋爐下方發現了一個坑洞，蜷縮在裡面求生。瓦斯拉森科表示，他的左腳逐漸「腐爛掉」，這段回憶讓他感到極其痛苦。而他的右小腿受傷嚴重且骨頭突出，最終讓他決定將腳切斷。瓦斯拉森科說，「我必須把它截肢，因為它就這樣拖在我身後，這隻腿拖得太厲害，以至於骨頭露得越來越多。所以，我的兩隻腳都不在了」。瓦斯拉森科坦言，「我當時覺得自己已經死定了，我知道已經沒有希望了」。當瓦斯拉森科感到絕望時，烏克蘭軍隊持續尋求將他營救出來的方法。負責籌劃該行動、代號「亞歷克斯」（Alex）的軍官表示，由於來自空中無人機的威脅，使用皮卡車或裝甲車從「殺戮區」撤離傷員幾乎是不可能的。他補充說，烏克蘭部隊先前已開始使用帶輪或履帶的無人地面載具（UGV），但這同樣風險重重。曾有兩輛此類載具試圖靠近瓦斯拉森科，但雙雙被俄羅斯無人機摧毀。該軍官表示，當時救援看起來似乎完全不可能。直到軍官們聽說了由當地製造商生產的一款新型重載無人機。它擁有六個垂直旋翼和黑色骨架，外觀酷似一隻巨型昆蟲，載重量可達90公斤，飛行距離最遠可達25公里。這架無人機需要載著在大戰前線待了一年多後、體重估計約 70 公斤的瓦斯拉森科，飛行15公里前往後方較安全的陣地。10月初，瓦斯拉森科發現他日常收到的物資包裹裡多了一些意想不到的物品：一套陌生的安全帶，以及一部存有教學影片的手機。瓦斯拉森科深知風險，但他明白這是他最大的希望。10月4日，那架巨大的六旋翼無人機飛抵現場。瓦斯拉森科將自己扣在無人機絞盤垂下的登山扣上，隨後被急速拉升至70公尺的高空。三架較小的六旋翼無人機全程護航，用來轉移俄軍攻擊機的注意力。四組烏克蘭無人機小隊以及砲兵部隊，則負責對已知的俄軍無人機陣地展開了長達兩小時的猛烈轟炸，壓制敵方火力。經過緊張的15分鐘後，救援無人機降落在目的地；出於安全考量，軍方未透露具體地點。對於瓦斯拉森科來說，即便經歷了所有的恐怖磨難，這趟前往安全地帶的飛躍依然帶給他獨特的恐懼。瓦斯拉森科表示，「我不怕掉下去，比方說掉進森林裡，我不怕那個。但我很怕掉進水裡，因為我不會游泳」。烏克蘭指揮官表示，在這場持續了五年、無人機技術被以前所未有的規模與殺傷力運用並重新定義現代戰爭的衝突中，這是已知首例利用空中無人機成功救援士兵的行動。