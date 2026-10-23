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▲全聯週末生鮮優惠！青花菜39元、金圓頭奇異果15元。（圖／全聯提供、記者整理）

▲大全聯10月23日至10月26日同步推出大採購優惠，白蝦仁現省111元！豬里肌肉塊每台斤便宜60.6元。（圖／翻攝自大全聯官網pxmart.com.tw）

颱風天、光復節連假要囤貨！全聯10月24日至10月26日推出生鮮優惠，從蔬果、海鮮、肉品到麵包甜點通通有折扣，其中進口青花菜每粒39元、金圓頭奇異果15元、美國宇宙脆蘋果每粒39元，國產去骨腿肉二連包特價209元。大全聯則自10月23日至10月26日同步祭出大採購優惠，特大白蝦仁600g特價288元，現省111元，另有豬里肌肉塊、雞棒棒腿及烘焙甜點等優惠，趁週末補貨更划算。◾「進口青花菜（約180g／粒）」原價53元、特價39元◾「美國宇宙脆蘋果#64（約250g／粒）」原價49元、特價39元◾「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52（約102g／粒）」原價25元、特價15元◾「草蝦（280g／盒）」原價198元、特價165元◾「國產去骨腿肉二連包（約760g／2包）」原價235元、特價209元◾「豬胸排骨切塊（約300g／盒）」原價135元、特價99元，現省36元◾「美味堂去骨醉雞腿（產銷履歷）（約300g／盒）」，原價219元、特價199元◾「We Sweet黑糖涼糕（300g／盒）」原價55元、特價45元◾「READ BREAD克林姆麵包（100g／個）」原價28元、特價23元◾「台農57號地瓜」原價42元／台斤、特價33元／台斤◾「台灣空心菜（約500g／袋）」原價52元、特價39元◾「台灣鮮香菇（大）（約300g／盒）」原價89元、特價79元◾「智利富士蘋果#88（約190g／粒）」原價29元、特價22元◾「美國宇宙脆蘋果#72（約250g／粒）」原價35元、特價33元◾「特大白蝦仁（600g／包）」原價399元、特價288元，現省111元◾「冷藏肉－國產雞棒棒腿／大包裝」每台斤原價137.4元、特價108元◾「冷藏肉－特選豬里肌肉塊／大包裝」每台斤原價270.6元、特價210元◾「直採美國Prime冷藏牛梅花牛排」，每100g原價80元、特價72.9元。◾「青花椒味噌燒肉／條」原價149元、特價119元◾「克林姆麵包（80g／個）」原價22元，特價6入96元，平均每入16元◾「奶油蛋糕（葡萄）（145g／個）」原價45元，特價2入76元，平均每入38元。