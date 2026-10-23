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▲台電已加派搶修人力、調度必要設備，張嘉郡也希望民眾多體諒與擔待。（圖／張嘉郡辦公室提供）

薔琵颱風襲台，雲林台西、麥寮、東勢等沿海地區發生局部停電狀況，影響居民日常生活。立法委員張嘉郡與台西鄉長李文來今（23）日前往會勘，了解災後停電情形，並緊急調度台電加派搶修人力、調度必要設備，掌握各地停電狀況及復電進度，以最快速度恢復供電，降低颱風對民眾生活造成的衝擊。張嘉郡表示，颱風來襲，鄉親最迫切的需求就是恢復正常生活，感謝台電加派人員搶修，希望讓民眾生活不受影響，她也拜託台電能盤點受影響的村里，能盡力協助。張嘉郡強調，部分道路因風災受阻或電力設施受損的地區，她會請台電儘速給予協助，儘速逐區排除障礙，確保每一處停電地點都能獲得妥善處理，也希望民眾多體諒與擔待。台西鄉長李文來表示，鄉公所將持續彙整各村里停電及受災情形，協助鄉親向台電反映問題，並與相關單位保持聯繫，盼台電能夠加快搶修腳步，讓受影響地區儘早恢復供電。