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小孟老師分析今（24）日12星座運勢。牡羊座：工作：廠商溝通良好感情：趁機表露心跡財運：正偏財運提升幸運色：藍色貴人：天蠍小人：雙魚金牛座：工作：懂得控制局面感情：愛情桃花不斷財運：避免資產風險幸運色：紫色貴人：獅子小人：魔羯雙子座：工作：有利與人互動感情：為人好評不斷財運：確保財務安全幸運色：綠色貴人：魔羯小人：獅子巨蟹座：工作：開發良好產品感情：雙方默契十足財運：得到貴人協助幸運色：玫瑰色貴人：巨蟹小人：處女獅子座：工作：工作配合度高感情：相親結果成功財運：虧損認賠殺出幸運色：紫色貴人：雙子小人：射手處女座：工作：長期專注投資感情：燦爛與愛同行財運：緊張氛圍解除幸運色：大紅色貴人：水瓶小人：牡羊天秤座：工作：大刀闊斧逼敵感情：共組未來家庭財運：股票族易獲利幸運色：藍色貴人：處女小人：巨蟹天蠍座：工作：重返榮耀舞台感情：給人良好印象財運：舊識提供協助幸運色：橙色貴人：金牛小人：水瓶射手座：工作：擅長處理細節感情：撒嬌吸引對方財運：財源多管齊下幸運色：金色貴人：射手小人：天蠍魔羯座：工作：有利推行計劃感情：兩人出現分歧財運：培養投資耐性幸運色：銀色貴人：牡羊小人：天秤水瓶座：工作：發展新的產品感情：有氣質吸引力財運：儲蓄投資獲利幸運色：金色貴人：雙魚小人：雙子雙魚座：工作：贏得客戶信任感情：可多與人接觸財運：規劃賣房獲利幸運色：銀色貴人：天秤小人：金牛