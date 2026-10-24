小孟老師分析今（24）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：廠商溝通良好
感情：趁機表露心跡
財運：正偏財運提升
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
金牛座：
工作：懂得控制局面
感情：愛情桃花不斷
財運：避免資產風險
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：魔羯
雙子座：
工作：有利與人互動
感情：為人好評不斷
財運：確保財務安全
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：獅子
巨蟹座：
工作：開發良好產品
感情：雙方默契十足
財運：得到貴人協助
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：處女
獅子座：
工作：工作配合度高
感情：相親結果成功
財運：虧損認賠殺出
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：射手
處女座：
工作：長期專注投資
感情：燦爛與愛同行
財運：緊張氛圍解除
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天秤座：
工作：大刀闊斧逼敵
感情：共組未來家庭
財運：股票族易獲利
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：重返榮耀舞台
感情：給人良好印象
財運：舊識提供協助
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：水瓶
射手座：
工作：擅長處理細節
感情：撒嬌吸引對方
財運：財源多管齊下
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天蠍
魔羯座：
工作：有利推行計劃
感情：兩人出現分歧
財運：培養投資耐性
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：天秤
水瓶座：
工作：發展新的產品
感情：有氣質吸引力
財運：儲蓄投資獲利
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：雙子
雙魚座：
工作：贏得客戶信任
感情：可多與人接觸
財運：規劃賣房獲利
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：廠商溝通良好
感情：趁機表露心跡
財運：正偏財運提升
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
金牛座：
工作：懂得控制局面
感情：愛情桃花不斷
財運：避免資產風險
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：魔羯
雙子座：
工作：有利與人互動
感情：為人好評不斷
財運：確保財務安全
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：獅子
巨蟹座：
工作：開發良好產品
感情：雙方默契十足
財運：得到貴人協助
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：處女
獅子座：
工作：工作配合度高
感情：相親結果成功
財運：虧損認賠殺出
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：射手
處女座：
工作：長期專注投資
感情：燦爛與愛同行
財運：緊張氛圍解除
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天秤座：
工作：大刀闊斧逼敵
感情：共組未來家庭
財運：股票族易獲利
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：巨蟹
天蠍座：
工作：重返榮耀舞台
感情：給人良好印象
財運：舊識提供協助
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：水瓶
射手座：
工作：擅長處理細節
感情：撒嬌吸引對方
財運：財源多管齊下
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天蠍
魔羯座：
工作：有利推行計劃
感情：兩人出現分歧
財運：培養投資耐性
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：天秤
水瓶座：
工作：發展新的產品
感情：有氣質吸引力
財運：儲蓄投資獲利
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：雙子
雙魚座：
工作：贏得客戶信任
感情：可多與人接觸
財運：規劃賣房獲利
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。