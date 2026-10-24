NBA 2026-27賽季例行賽熱戰持續延燒，台灣時間10月24日將迎來多達12場精采對決！其中西區最受矚目的兩大重頭戲，金州勇士隊在主場大通中心迎戰曼菲斯灰熊隊，力拚終止開季頹勢搶下首勝；以及洛杉磯湖人隊與洛杉磯快艇隊正面交鋒的「洛城大戰」，兩軍將在同城內戰中一較高下。《NOWNEWS》整理完整賽程、分析與台灣轉播平台，讓球迷一次掌握10月24日的觀賽焦點。
勇士柯瑞出戰成疑、巴特勒缺陣 灰熊來勢洶洶
金州勇士隊在開幕戰不敵湖人後目前戰績0勝1敗，此役回到主場迎戰戰績1勝0敗的灰熊隊，卻面臨極為嚴峻的傷病考驗。陣中除了巴特勒（Jimmy Butler III，膝傷）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis，生病）、穆迪（Moses Moody，膝傷）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski，背傷）與貝西（Charles Bassey）等多名大將高掛免戰牌外，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也因腳踝扭傷被列入「每日觀察名單（Day-to-day）」，能否上陣仍存變數。
反觀灰熊隊揭幕戰以123：103大勝猶他爵士隊，後衛傑羅姆（Ty Jerome）在該役手感發燙狂轟生涯新高的45分，火力極度凶猛。灰熊目前僅有史都華（Isaiah Stewart，腳踝傷勢）缺陣，陣容相對完整。勇士若想在主場突圍奪下賽季首勝，考驗總教練科爾（Steve Kerr）在輪替調度上的應變能力。
湖人坐擁主場迎戰快艇 雙方傷兵名單出爐
另一場西區焦點戰「洛城內戰」由開季皆收下1勝0敗的湖人與快艇正面交鋒。湖人上一季在主場繳出28勝13敗的強悍主場戰績，本役獲盤口看好讓9.5分。傷兵方面，湖人後衛塞克斯頓（Collin Sexton，比目魚肌拉傷）、卡爾（Cameron Carr）與席耶羅（Adou Thiero）確定缺席。
快艇隊方面則面臨側翼人手短缺，包括畢爾（Bradley Beal，膝傷）、英格拉罕（Brandon Ingram，腳跟傷勢）、史特魯斯（Max Strus，腳部傷勢）、米勒（Jordan Miller）與尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）均因傷無法出戰，陣容輪替面臨考驗。
NBA 10月24日完整賽程一覽表（台灣時間）
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金州勇士隊在開幕戰不敵湖人後目前戰績0勝1敗，此役回到主場迎戰戰績1勝0敗的灰熊隊，卻面臨極為嚴峻的傷病考驗。陣中除了巴特勒（Jimmy Butler III，膝傷）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis，生病）、穆迪（Moses Moody，膝傷）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski，背傷）與貝西（Charles Bassey）等多名大將高掛免戰牌外，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也因腳踝扭傷被列入「每日觀察名單（Day-to-day）」，能否上陣仍存變數。
反觀灰熊隊揭幕戰以123：103大勝猶他爵士隊，後衛傑羅姆（Ty Jerome）在該役手感發燙狂轟生涯新高的45分，火力極度凶猛。灰熊目前僅有史都華（Isaiah Stewart，腳踝傷勢）缺陣，陣容相對完整。勇士若想在主場突圍奪下賽季首勝，考驗總教練科爾（Steve Kerr）在輪替調度上的應變能力。
湖人坐擁主場迎戰快艇 雙方傷兵名單出爐
另一場西區焦點戰「洛城內戰」由開季皆收下1勝0敗的湖人與快艇正面交鋒。湖人上一季在主場繳出28勝13敗的強悍主場戰績，本役獲盤口看好讓9.5分。傷兵方面，湖人後衛塞克斯頓（Collin Sexton，比目魚肌拉傷）、卡爾（Cameron Carr）與席耶羅（Adou Thiero）確定缺席。
快艇隊方面則面臨側翼人手短缺，包括畢爾（Bradley Beal，膝傷）、英格拉罕（Brandon Ingram，腳跟傷勢）、史特魯斯（Max Strus，腳部傷勢）、米勒（Jordan Miller）與尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）均因傷無法出戰，陣容輪替面臨考驗。
NBA 10月24日完整賽程一覽表（台灣時間）
|客隊 @ 主隊
|開打時間（台灣時間）
|轉播平台
|盤口讓分與大小分推薦
|芝加哥公牛 @ 密爾瓦基公鹿
|04:00 AM
|—
|公牛讓1.5分，大小分237.5分
|紐約尼克 @ 波士頓塞爾提克
|07:00 AM
|Prime Video
|塞爾提克讓2.5分，大小分223.5分
|亞特蘭大老鷹 @ 夏洛特黃蜂
|07:00 AM
|—
|老鷹讓2.5分，大小分225.5分
|達拉斯獨行俠 @ 印第安納溜馬
|07:00 AM
|—
|溜馬讓5.5分，大小分236.5分
|明尼蘇達灰狼 @ 奧蘭多魔術
|07:00 AM
|—
|灰狼讓1.5分，大小分235.5分
|多倫多暴龍 @ 華盛頓巫師
|07:00 AM
|—
|暴龍讓5.5分，大小分236.5分
|底特律活塞 @ 邁阿密熱火
|08:00 AM
|—
|活塞讓1.5分，大小分237.5分
|休士頓火箭 @ 聖安東尼奧馬刺
|09:30 AM
|Prime Video
|馬刺讓5.5分，大小分227.5分
|紐奧良鵜鶘 @ 猶他爵士
|09:30 AM
|—
|爵士讓2.5分，大小分238.5分
|曼菲斯灰熊 @ 金州勇士
|10:00 AM
|—
|勇士讓3.5分，大小分235.5分
|洛杉磯快艇 @ 洛杉磯湖人
|10:00 AM
|—
|湖人讓9.5分，大小分228.5分
|波特蘭拓荒者 @ 沙加緬度國王
|10:00 AM
|—
|拓荒者讓7.5分，大小分232.5分
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
|轉播與服務內容說明
|NBA League Pass
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|緯來體育台
|有線電視體育頻道
|電視第四台、部分線上電視串流專區
|台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。
|愛爾達電視（ELTA TV）
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