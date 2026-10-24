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NBA 10月24日完整賽程一覽表（台灣時間）

客隊 @ 主隊 開打時間（台灣時間） 轉播平台 盤口讓分與大小分推薦 芝加哥公牛 @ 密爾瓦基公鹿 04:00 AM — 公牛讓1.5分，大小分237.5分 紐約尼克 @ 波士頓塞爾提克 07:00 AM Prime Video 塞爾提克讓2.5分，大小分223.5分 亞特蘭大老鷹 @ 夏洛特黃蜂 07:00 AM — 老鷹讓2.5分，大小分225.5分 達拉斯獨行俠 @ 印第安納溜馬 07:00 AM — 溜馬讓5.5分，大小分236.5分 明尼蘇達灰狼 @ 奧蘭多魔術 07:00 AM — 灰狼讓1.5分，大小分235.5分 多倫多暴龍 @ 華盛頓巫師 07:00 AM — 暴龍讓5.5分，大小分236.5分 底特律活塞 @ 邁阿密熱火 08:00 AM — 活塞讓1.5分，大小分237.5分 休士頓火箭 @ 聖安東尼奧馬刺 09:30 AM Prime Video 馬刺讓5.5分，大小分227.5分 紐奧良鵜鶘 @ 猶他爵士 09:30 AM — 爵士讓2.5分，大小分238.5分 曼菲斯灰熊 @ 金州勇士 10:00 AM — 勇士讓3.5分，大小分235.5分 洛杉磯快艇 @ 洛杉磯湖人 10:00 AM — 湖人讓9.5分，大小分228.5分 波特蘭拓荒者 @ 沙加緬度國王 10:00 AM — 拓荒者讓7.5分，大小分232.5分

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NBA 2026-27賽季例行賽熱戰持續延燒，台灣時間10月24日將迎來多達12場精采對決！其中西區最受矚目的兩大重頭戲，金州勇士隊在主場大通中心迎戰曼菲斯灰熊隊，力拚終止開季頹勢搶下首勝；以及洛杉磯湖人隊與洛杉磯快艇隊正面交鋒的「洛城大戰」，兩軍將在同城內戰中一較高下。《NOWNEWS》整理完整賽程、分析與台灣轉播平台，讓球迷一次掌握10月24日的觀賽焦點。金州勇士隊在開幕戰不敵湖人後目前戰績0勝1敗，此役回到主場迎戰戰績1勝0敗的灰熊隊，卻面臨極為嚴峻的傷病考驗。陣中除了巴特勒（Jimmy Butler III，膝傷）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis，生病）、穆迪（Moses Moody，膝傷）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski，背傷）與貝西（Charles Bassey）等多名大將高掛免戰牌外，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也因腳踝扭傷被列入「每日觀察名單（Day-to-day）」，能否上陣仍存變數。反觀灰熊隊揭幕戰以123：103大勝猶他爵士隊，後衛傑羅姆（Ty Jerome）在該役手感發燙狂轟生涯新高的45分，火力極度凶猛。灰熊目前僅有史都華（Isaiah Stewart，腳踝傷勢）缺陣，陣容相對完整。勇士若想在主場突圍奪下賽季首勝，考驗總教練科爾（Steve Kerr）在輪替調度上的應變能力。另一場西區焦點戰「洛城內戰」由開季皆收下1勝0敗的湖人與快艇正面交鋒。湖人上一季在主場繳出28勝13敗的強悍主場戰績，本役獲盤口看好讓9.5分。傷兵方面，湖人後衛塞克斯頓（Collin Sexton，比目魚肌拉傷）、卡爾（Cameron Carr）與席耶羅（Adou Thiero）確定缺席。快艇隊方面則面臨側翼人手短缺，包括畢爾（Bradley Beal，膝傷）、英格拉罕（Brandon Ingram，腳跟傷勢）、史特魯斯（Max Strus，腳部傷勢）、米勒（Jordan Miller）與尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）均因傷無法出戰，陣容輪替面臨考驗。