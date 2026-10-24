2026年的萬聖節日期為10月31日，本周末全台各地率先推出萬聖節活動，偏又遇上薔琵颱風攪局，本周兩大萬聖節活動包含「天母搞什麼鬼」、「桃園萬聖城」都被迫延期舉辦。《NOWNEWS今日新聞》整理此兩大活動最新時程、必看亮點與交通指南一次看。
🟡「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華：
原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔琵颱風影響，主辦單位天母商圈發展協會宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是周日與下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。
現場還將邀請深受小朋友喜愛的日本「塔麻歌子」、「超人力霸王狄奧」、「假面騎士MY-TH」與大家見面，「2026天母搞什麼鬼」最新調整如下：
◾百鬼夜行討糖
時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點：新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
集合地點：新光三越台北天母店
踩街路線：新光三越台北天母店起點⭢忠誠路二段人行道沿線店家⭢大葉高島屋終點(不封街，走人行道)
活動說明：預計19:00整發放2026天母搞什麼鬼限量南瓜桶，限量150個，沿路頭家娘就會給你一張小貼紙，超過30張貼紙就可以參加抽獎，就有機會抽到百貨公司禮券。
貼紙繳交說明：
繳交時間：10月25日 21:30前，超過時間視同放棄。
繳交規則：只要超過30張貼紙，即可繳交。
繳交地點：大葉高島屋3F兒童俱樂部。
抽獎：抽出三名幸運朋友，每名可以獲得800元大葉高島屋禮券。10月30日公佈於天母商圈臉書。
◾主活動園遊會
時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
園遊會亮點一：「超人力霸王狄奧」、「假面騎士MY-TH」in周周GO
地點: 大草皮區
內容：想要一睹「超人力霸王狄奧」、「假面騎士MY-TH」，還有機會跟守護地球的英雄們合照，就到周周GO玩具森林攤位區。合影券數量有限，發完為止。
園遊會亮點二：「塔麻歌子」可愛登場在酷比樂玩具攤位
地點: 大草皮區
內容：日本超人氣塔麻歌子現身在天母搞什麼鬼，還有機會跟人偶們一起可愛合照，就到酷比樂玩具攤位區。合影券數量有限，發完為止。
見面會：10月26日16:00將在主舞台登場
◾討糖店家配合
時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
說明：原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日。
📍「2026天母搞什麼鬼」交通資訊：
公車路線：敦化幹線、203、268、279、602、606、616、645、645副、685於「天母棒球場」站下車
自行開車：中山高速公路台北交流道下，取重慶北路過百齡橋接中正路，直行至中山北路左轉（需迴轉）向北，於忠誠路右轉順行至天母運動公園即可。
停車資訊：大葉高島屋百貨公司(約1000位)、天母停車場東、西側廣場(約300位)、台北市立大學停車場(約480位)、路邊停車。
🟡2026桃園萬聖城：
桃園市政府公告，原訂於10月24日舉辦的桃園萬聖城演唱會延期至10月26日（下週一）原時段登場，其餘多項裝置與市集活動也將視風雨狀況調整。
10月25日（日）預計維持原展演活動，視10月24日現場復原進度再公布。10月26日（一）18:30 舉辦開城演唱會，原訂當日 15:00 後的表演節目，將於改期後另行公布。原定10月26日下午登場的兩場劇團及定目劇，改至10月30日辦理；「史努比見面會」時間另行公告。
今年2026桃園萬聖城特別邀請到宇宙級萌寵「史努比」與呆萌的「歐拉夫」，全區免費開放入場，更精心打造了7大主題打卡點與絕美的夜間光雕造景，另外還有「SNOOPY Trick or Shop」玻璃屋快閃店等。
📍「2026桃園萬聖城」主要資訊一覽
日期：2026年10月25日~11月1日（開城演唱會：10月26日）
時間：平日17:00~21:00、假日12:00~22:00
地點：桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園
官網：桃園萬聖城
📍「2026桃園萬聖城」場域重點整理：
2026桃園萬聖城主要分成桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園3大展區。
▪️桃園藝文廣場：Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、Snoopy隧道大冒險、Snoopy搗蛋趴、Snoopy好宅、搗蛋公寓、Snoopy Trick or Shop（限定賣店）
▪️綠2公園：逃脫警報站、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰
▪️綠1公園：Peanuts玩具屋、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy萬花鏡
📍「2026桃園萬聖城」演唱會：
日期：10月26日
時間：18:30-21:00
表演卡司：由「寶賤Hao」主持，邀請黃偉晉、派偉俊 Patrick Brasca、ANGIE安吉、粗大Band，以及OUBA MUSIC金琳與裴晟秀演出。派偉俊將擔任壓軸嘉賓。
電視轉播：年代MUCH台、MOD壹綜合台、壹電視新聞台YouTube頻道
📍「2026桃園萬聖城」交通指南：
▪️接駁車：假日中午 12:00 起發車（約每 20 分鐘一班）
▪️自行開車（停車場）：停新永和市場停車場，再轉搭免費接駁車前往會場
▪️騎機車（停車場）：同安國小正門、同德國小中庭，開放時間 假日12:00 -22:30
▪️搭台鐵：桃園火車站（萬壽路出口），再轉乘接駁車
▪️搭公車：
桃園火車站、統領百貨：搭乘 GR、151、168、188、707 號公車，於「中正藝文特區」或「南平中正路口」站下車。
經國轉運站：搭乘 189、220、221 號公車。
高鐵桃園站：搭乘 302、707 號公車前往。
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原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔琵颱風影響，主辦單位天母商圈發展協會宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是周日與下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。
現場還將邀請深受小朋友喜愛的日本「塔麻歌子」、「超人力霸王狄奧」、「假面騎士MY-TH」與大家見面，「2026天母搞什麼鬼」最新調整如下：
◾百鬼夜行討糖
時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點：新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
集合地點：新光三越台北天母店
踩街路線：新光三越台北天母店起點⭢忠誠路二段人行道沿線店家⭢大葉高島屋終點(不封街，走人行道)
活動說明：預計19:00整發放2026天母搞什麼鬼限量南瓜桶，限量150個，沿路頭家娘就會給你一張小貼紙，超過30張貼紙就可以參加抽獎，就有機會抽到百貨公司禮券。
貼紙繳交說明：
繳交時間：10月25日 21:30前，超過時間視同放棄。
繳交規則：只要超過30張貼紙，即可繳交。
繳交地點：大葉高島屋3F兒童俱樂部。
抽獎：抽出三名幸運朋友，每名可以獲得800元大葉高島屋禮券。10月30日公佈於天母商圈臉書。
◾主活動園遊會
時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
園遊會亮點一：「超人力霸王狄奧」、「假面騎士MY-TH」in周周GO
地點: 大草皮區
內容：想要一睹「超人力霸王狄奧」、「假面騎士MY-TH」，還有機會跟守護地球的英雄們合照，就到周周GO玩具森林攤位區。合影券數量有限，發完為止。
園遊會亮點二：「塔麻歌子」可愛登場在酷比樂玩具攤位
地點: 大草皮區
內容：日本超人氣塔麻歌子現身在天母搞什麼鬼，還有機會跟人偶們一起可愛合照，就到酷比樂玩具攤位區。合影券數量有限，發完為止。
見面會：10月26日16:00將在主舞台登場
◾討糖店家配合
時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
說明：原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日。
📍「2026天母搞什麼鬼」交通資訊：
公車路線：敦化幹線、203、268、279、602、606、616、645、645副、685於「天母棒球場」站下車
自行開車：中山高速公路台北交流道下，取重慶北路過百齡橋接中正路，直行至中山北路左轉（需迴轉）向北，於忠誠路右轉順行至天母運動公園即可。
停車資訊：大葉高島屋百貨公司(約1000位)、天母停車場東、西側廣場(約300位)、台北市立大學停車場(約480位)、路邊停車。
🟡2026桃園萬聖城：
桃園市政府公告，原訂於10月24日舉辦的桃園萬聖城演唱會延期至10月26日（下週一）原時段登場，其餘多項裝置與市集活動也將視風雨狀況調整。
10月25日（日）預計維持原展演活動，視10月24日現場復原進度再公布。10月26日（一）18:30 舉辦開城演唱會，原訂當日 15:00 後的表演節目，將於改期後另行公布。原定10月26日下午登場的兩場劇團及定目劇，改至10月30日辦理；「史努比見面會」時間另行公告。
今年2026桃園萬聖城特別邀請到宇宙級萌寵「史努比」與呆萌的「歐拉夫」，全區免費開放入場，更精心打造了7大主題打卡點與絕美的夜間光雕造景，另外還有「SNOOPY Trick or Shop」玻璃屋快閃店等。
日期：2026年10月25日~11月1日（開城演唱會：10月26日）
時間：平日17:00~21:00、假日12:00~22:00
地點：桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園
官網：桃園萬聖城
📍「2026桃園萬聖城」場域重點整理：
2026桃園萬聖城主要分成桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園3大展區。
▪️桃園藝文廣場：Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、Snoopy隧道大冒險、Snoopy搗蛋趴、Snoopy好宅、搗蛋公寓、Snoopy Trick or Shop（限定賣店）
▪️綠2公園：逃脫警報站、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰
▪️綠1公園：Peanuts玩具屋、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy萬花鏡
日期：10月26日
時間：18:30-21:00
表演卡司：由「寶賤Hao」主持，邀請黃偉晉、派偉俊 Patrick Brasca、ANGIE安吉、粗大Band，以及OUBA MUSIC金琳與裴晟秀演出。派偉俊將擔任壓軸嘉賓。
電視轉播：年代MUCH台、MOD壹綜合台、壹電視新聞台YouTube頻道
📍「2026桃園萬聖城」交通指南：
▪️接駁車：假日中午 12:00 起發車（約每 20 分鐘一班）
▪️自行開車（停車場）：停新永和市場停車場，再轉搭免費接駁車前往會場
▪️騎機車（停車場）：同安國小正門、同德國小中庭，開放時間 假日12:00 -22:30
▪️搭台鐵：桃園火車站（萬壽路出口），再轉乘接駁車
▪️搭公車：
桃園火車站、統領百貨：搭乘 GR、151、168、188、707 號公車，於「中正藝文特區」或「南平中正路口」站下車。
經國轉運站：搭乘 189、220、221 號公車。
高鐵桃園站：搭乘 302、707 號公車前往。