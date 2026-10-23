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颱風來「買到像是世界末日」！上班內幕全聯店員招了：不要當奧客

「身為一個全聯員工，但我想說，我知道颱風要來，但大家買的量跟世界末日一樣」

▲薔琵颱風來襲，全聯各種蔬果、生鮮全部都被掃光，只剩下一些豆皮、火鍋湯底類的東西。（圖/讀者提供）

颱風天結帳就是要等！每個人買這麼多結帳是要多快？拜託大家不要來當一直催結帳的奧客！」

最新薔琵颱風動態！最強風雨影響到明天上午

薔琵颱風即將完成北轉，目前暴風圈籠罩本島

預計這樣的狀況會維持到明天清晨，直到明天上午，薔琵颱風才會加速北上。

最強風雨預計持續至明天清晨，但若颱風滯留打轉時間較久，不排除拉長到明天上午

▲氣象署最新風雨預報，周六晚間開始風雨就逐漸趨緩，今天北部、宜花地區仍要防超大豪雨等級的降雨。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風來襲，從昨天晚間就有不少人殺到全聯、大賣場等通路開始掃貨防颱物資，不過根據中央氣象署預報，薔琵颱風對台灣影響從周五至周六晚上就會趨緩，就有許多全聯店員在社群平台表示：「颱風才來兩天，每個人買到跟世界末日一樣。」在社群引起廣大討論，也有不少店員出面表示：「人真的很多，每個人買這麼多結帳是要怎麼快，真的不要一直催結帳當奧客！」有全聯店員在社群平台「Threads」貼文指出、「不是，你各位真的知道颱風只會來一天半嗎，到底買這麼誇張是要幹嘛啦！看到有人泡麵買四五袋，還有一堆零食、肉、雞蛋跟菜，真的吃得完嗎？」貼文曝光後，不少買菜的民眾都回應「每次颱風前都以為每個人是要準備回去中元普渡」、「昨天去買幾碗泡麵跟零食，前面那位阿姨直接兩大籃......看都看傻眼了」、「真的！我今天也去買飲料！ 前面結帳的買了18罐飲料、三包餅乾、一堆泡麵」、「身為台中的全聯員工只覺得，明明就可預期的颱風影響，買這麼多真的是要中元普渡」、「台灣人的危機意識和恐慌程度堪稱世界第一」。然而顧客為防颱準備多少物資其實也不關大家的事情，但有全聯店員也表示，「颱風天大家都在買物資，結帳櫃檯已經開三個極限了不然還要店員怎麼樣，一直催一直催，至於目前最新薔琵颱風動態，氣象署表示，，受到台灣地形影響，今天傍晚移動到宜蘭花蓮交界的近海後，會開始出現滯留、打轉或中心不規則晃動的情況，屆時颱風速度將相當緩慢，氣象署說，薔琵颱風最強的風雨，從今天中午已經開始影響，宜蘭已經出現60毫米的時雨量，宜蘭山區預估將出現「超大豪雨」的雨勢，台北、新北、桃園、新竹、苗栗也要注意「大豪雨」出現，尤其是山區；，不過到了明晚風雨就會開始趨緩。