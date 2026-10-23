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▲一隻阿圓因颱風滯留在韓國，沒想到昨日她收到爸爸的訊息，得知陪伴自己長達13年的愛犬「阿肥」不幸離世。（圖／一隻阿圓IG@nanaciaociao）

網紅一隻阿圓近日飛往韓國釜山工作，原本預計今（23）日返台，沒想到卻因薔琵颱風襲台，導致班機被取消，因此無法順利回國。怎料，期間她卻突然收到爸爸傳來的消息，表示愛犬「阿肥」不幸離世，讓她難過表示：「明明知道無常才正常，我總是得意忘形了。」文中更向愛犬喊話：「離開後請不要記住我、不要想起我，而我此生有過你，已經很幸福。」忍痛道別讓眾人看哭。一隻阿圓近日與團隊飛往韓國釜山工作，怎料因颱風導致班機被取消，一行人滯留在韓國。沒想到昨日她收到爸爸的訊息，得知陪伴自己長達13年的愛犬「阿肥」不幸離世，讓她感到十分不捨且自責。一隻阿圓PO出與愛犬的合照，表示：「這是我與你的最後一張合照，本來打算今天拚完這個月最後的拍攝，我明天就回去，後來颱風打亂了我的計畫。」無法見到愛犬最後一面，一隻阿圓也難過表示：「明明知道無常才正常，我總是得意忘形了。」不過她認為如今愛犬已脫離病痛，應該為他喝采、為他開心，並喊話：「離開後請不要記住我、不要想起我，而我此生有過你，已經很幸福，下輩子你一定要當最幸福的人。」與愛犬溫暖道別讓眾人看了鼻酸。事實上，一隻阿圓去年才發文寫道：「阿肥要12歲了，常常在想希望她就這樣一直健健康康的，身邊朋友的狗狗也14歲了，只想好好陪著妳一直走下去。」沒想到才過了一年愛犬就不幸離世。除了失去愛犬，一隻阿圓日前也發文透露自己今年結束了一段長久的關係，雖文中未直接證實與陳百祥分手，但大家都認為這是分手宣言，引發熱烈討論。