2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（24）日正式點燃戰火，由坦帕灣光芒作客密爾瓦基釀酒人，兩支隊史都從未奪下世界大賽冠軍的球隊正面交鋒，也確定今年將誕生全新冠軍。釀酒人例行賽豪取103勝59敗，不但寫下隊史單季新高，更以全聯盟最佳戰績取得世界大賽主場優勢；光芒則以98勝64敗稱霸美聯，季後賽先橫掃洋基，再於美聯冠軍賽6戰淘汰守護者。G1釀酒人推出火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），光芒則意外選擇老將馬丁尼茲（Nick Martinez），而非拉斯穆森（Drew Rasmussen）掛帥。以下《NOWNEWS》整理10月24日MLB世界大賽G1賽程、先發投手與焦點對戰。
世界大賽確定誕生新王 兩隊都拚隊史首冠
今年世界大賽最具歷史意義的地方，就是無論最終誰封王，都會拿下隊史第一座世界大賽冠軍。這也是自1980年以來，首度由兩支「從未奪冠」球隊在世界大賽碰頭。
釀酒人本季例行賽拿下103勝59敗，寫下隊史新高，也是全大聯盟最佳戰績。季後賽先在國聯分區系列賽淘汰教士，接著國聯冠軍賽4連勝橫掃尋求3連霸的道奇，自1982年後睽違44年重返世界大賽。
光芒則以98勝64敗拿下美聯最佳戰績，分區系列賽3連勝橫掃洋基，再於美聯冠軍賽以4勝2敗擊退守護者，隊史第3度打進世界大賽。過去光芒曾在2008、2020年挑戰冠軍，但兩次都鎩羽而歸。
光芒G1不用拉斯穆森 馬丁尼茲意外掛帥
光芒世界大賽首戰最大的意外，就是沒有把G1交給王牌拉斯穆森，而是選擇36歲右投馬丁尼茲。馬丁尼茲本季31場先發投滿180局，繳出3.10防禦率，並首次入選明星賽；季後賽上一場在美聯冠軍賽G4面對守護者，更投出5.1局只被敲2支安打、失1分的好投，幫助光芒以7：3贏球，拿下個人生涯首場季後賽勝投。
他的特色並非純粹靠球速壓制，而是大量混合四縫線速球、伸卡球、卡特球與變速球，靠不同速度帶與進壘軌跡製造軟弱擊球。ALCS G4他79球當中用了23顆變速球，製造8次揮空中的4次，也是在首局掉分後重新掌握比賽的關鍵。
光芒教頭凱許（Kevin Cash）選擇馬丁尼茲先發，也能讓拉斯穆森與佩拉塔（Freddy Peralta）獲得更完整休息，讓輪值往後順延。
米肖羅斯基扛釀酒人G1 例行賽ERA、三振、WHIP全聯盟頂尖
米肖羅斯基本季30場先發繳出16勝5敗、防禦率僅1.80，174.2局狂飆252次三振，WHIP只有0.80；防禦率、三振與WHIP都位居大聯盟頂尖水準，是釀酒人本季能拿下103勝的重要核心。
他本屆季後賽2場先發共投8.1局，防禦率3.24、11次三振；生涯季後賽則累積20.1局、防禦率2.21、27K。雖然今年季後賽對教士、道奇都被打者大量纏鬥，導致用球數快速升高，但他的純球威依然是整個世界大賽最具壓迫感的武器之一。
NLDS G1面對教士時，米肖羅斯基第一球就投出104.8英里，創下2008年投球追蹤時代以來季後賽最快球速紀錄。
光芒、釀酒人G1先發投手對決
釀酒人握主場優勢 前2戰都在密爾瓦基
世界大賽主場優勢屬於例行賽103勝的釀酒人，因此G1、G2都在密爾瓦基美國家庭球場進行；G3至G5則移師光芒主場，若需要G6、G7，再回到密爾瓦基。
這意味著釀酒人有機會利用前2戰先建立系列賽優勢，而光芒最重要的短期目標，則是在客場至少帶走1勝。
值得一提的是，這兩支球隊並不是靠聯盟最高薪資打造陣容。相較近年世界大賽常見的大市場豪門，光芒與釀酒人長年都以養成、交易、數據分析與球員開發聞名，因此今年世界大賽也被視為「新魔球之戰」。
10月24日 MLB世界大賽完整賽程表（台灣時間）
2026 MLB世界大賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽與世界大賽部分場次中文轉播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看世界大賽。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板及電腦皆可收看相關賽事。
📍MLB.TV：國際地區可依所在地轉播權規範收看。美國本土G1由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。
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今年世界大賽最具歷史意義的地方，就是無論最終誰封王，都會拿下隊史第一座世界大賽冠軍。這也是自1980年以來，首度由兩支「從未奪冠」球隊在世界大賽碰頭。
釀酒人本季例行賽拿下103勝59敗，寫下隊史新高，也是全大聯盟最佳戰績。季後賽先在國聯分區系列賽淘汰教士，接著國聯冠軍賽4連勝橫掃尋求3連霸的道奇，自1982年後睽違44年重返世界大賽。
光芒則以98勝64敗拿下美聯最佳戰績，分區系列賽3連勝橫掃洋基，再於美聯冠軍賽以4勝2敗擊退守護者，隊史第3度打進世界大賽。過去光芒曾在2008、2020年挑戰冠軍，但兩次都鎩羽而歸。
光芒G1不用拉斯穆森 馬丁尼茲意外掛帥
光芒世界大賽首戰最大的意外，就是沒有把G1交給王牌拉斯穆森，而是選擇36歲右投馬丁尼茲。馬丁尼茲本季31場先發投滿180局，繳出3.10防禦率，並首次入選明星賽；季後賽上一場在美聯冠軍賽G4面對守護者，更投出5.1局只被敲2支安打、失1分的好投，幫助光芒以7：3贏球，拿下個人生涯首場季後賽勝投。
他的特色並非純粹靠球速壓制，而是大量混合四縫線速球、伸卡球、卡特球與變速球，靠不同速度帶與進壘軌跡製造軟弱擊球。ALCS G4他79球當中用了23顆變速球，製造8次揮空中的4次，也是在首局掉分後重新掌握比賽的關鍵。
光芒教頭凱許（Kevin Cash）選擇馬丁尼茲先發，也能讓拉斯穆森與佩拉塔（Freddy Peralta）獲得更完整休息，讓輪值往後順延。
米肖羅斯基本季30場先發繳出16勝5敗、防禦率僅1.80，174.2局狂飆252次三振，WHIP只有0.80；防禦率、三振與WHIP都位居大聯盟頂尖水準，是釀酒人本季能拿下103勝的重要核心。
他本屆季後賽2場先發共投8.1局，防禦率3.24、11次三振；生涯季後賽則累積20.1局、防禦率2.21、27K。雖然今年季後賽對教士、道奇都被打者大量纏鬥，導致用球數快速升高，但他的純球威依然是整個世界大賽最具壓迫感的武器之一。
NLDS G1面對教士時，米肖羅斯基第一球就投出104.8英里，創下2008年投球追蹤時代以來季後賽最快球速紀錄。
光芒、釀酒人G1先發投手對決
|項目
|坦帕灣光芒（TB）
|密爾瓦基釀酒人（MIL）
|先發投手
|Nick Martinez
|Jacob Misiorowski
|投打習慣
|右投（RHP）
|右投（RHP）
|例行賽防禦率
|3.10
|1.80
|例行賽投球局數
|180.0
|174.2
|主要特色
|多球種、製造軟弱擊球
|頂級速球、三振能力
|近期季後賽表現
|ALCS G4：5.1局失1分
|季後賽2戰ERA 3.24、11K
世界大賽主場優勢屬於例行賽103勝的釀酒人，因此G1、G2都在密爾瓦基美國家庭球場進行；G3至G5則移師光芒主場，若需要G6、G7，再回到密爾瓦基。
這意味著釀酒人有機會利用前2戰先建立系列賽優勢，而光芒最重要的短期目標，則是在客場至少帶走1勝。
值得一提的是，這兩支球隊並不是靠聯盟最高薪資打造陣容。相較近年世界大賽常見的大市場豪門，光芒與釀酒人長年都以養成、交易、數據分析與球員開發聞名，因此今年世界大賽也被視為「新魔球之戰」。
10月24日 MLB世界大賽完整賽程表（台灣時間）
|開打時間
|客隊
|主隊
|系列賽
|先發投手對決
|08:00 AM
|坦帕灣光芒
|密爾瓦基釀酒人
|世界大賽G1
|Nick Martinez vs. Jacob Misiorowski
📍緯來體育台：提供MLB季後賽與世界大賽部分場次中文轉播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看世界大賽。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板及電腦皆可收看相關賽事。
📍MLB.TV：國際地區可依所在地轉播權規範收看。美國本土G1由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。