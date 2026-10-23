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▲光芒意外沒有讓拉斯穆森先發世界大賽G1，而是選擇老將馬丁尼茲（Nick Martinez）扛起開幕戰重任。（圖／美聯社／達志影像）

項目 坦帕灣光芒（TB） 密爾瓦基釀酒人（MIL） 先發投手 Nick Martinez Jacob Misiorowski 投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP） 例行賽防禦率 3.10 1.80 例行賽投球局數 180.0 174.2 主要特色 多球種、製造軟弱擊球 頂級速球、三振能力 近期季後賽表現 ALCS G4：5.1局失1分 季後賽2戰ERA 3.24、11K

開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決 08:00 AM 坦帕灣光芒 密爾瓦基釀酒人 世界大賽G1 Nick Martinez vs. Jacob Misiorowski

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（24）日正式點燃戰火，由坦帕灣光芒作客密爾瓦基釀酒人，兩支隊史都從未奪下世界大賽冠軍的球隊正面交鋒，也確定今年將誕生全新冠軍。釀酒人例行賽豪取103勝59敗，不但寫下隊史單季新高，更以全聯盟最佳戰績取得世界大賽主場優勢；光芒則以98勝64敗稱霸美聯，季後賽先橫掃洋基，再於美聯冠軍賽6戰淘汰守護者。G1釀酒人推出火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），光芒則意外選擇老將馬丁尼茲（Nick Martinez），而非拉斯穆森（Drew Rasmussen）掛帥。以下《NOWNEWS》整理10月24日MLB世界大賽G1賽程、先發投手與焦點對戰。今年世界大賽最具歷史意義的地方，就是無論最終誰封王，都會拿下隊史第一座世界大賽冠軍。這也是自1980年以來，首度由兩支「從未奪冠」球隊在世界大賽碰頭。釀酒人本季例行賽拿下103勝59敗，寫下隊史新高，也是全大聯盟最佳戰績。季後賽先在國聯分區系列賽淘汰教士，接著國聯冠軍賽4連勝橫掃尋求3連霸的道奇，自1982年後睽違44年重返世界大賽。光芒則以98勝64敗拿下美聯最佳戰績，分區系列賽3連勝橫掃洋基，再於美聯冠軍賽以4勝2敗擊退守護者，隊史第3度打進世界大賽。過去光芒曾在2008、2020年挑戰冠軍，但兩次都鎩羽而歸。光芒世界大賽首戰最大的意外，就是沒有把G1交給王牌拉斯穆森，而是選擇36歲右投馬丁尼茲。馬丁尼茲本季31場先發投滿180局，繳出3.10防禦率，並首次入選明星賽；季後賽上一場在美聯冠軍賽G4面對守護者，更投出5.1局只被敲2支安打、失1分的好投，幫助光芒以7：3贏球，拿下個人生涯首場季後賽勝投。他的特色並非純粹靠球速壓制，而是大量混合四縫線速球、伸卡球、卡特球與變速球，靠不同速度帶與進壘軌跡製造軟弱擊球。ALCS G4他79球當中用了23顆變速球，製造8次揮空中的4次，也是在首局掉分後重新掌握比賽的關鍵。光芒教頭凱許（Kevin Cash）選擇馬丁尼茲先發，也能讓拉斯穆森與佩拉塔（Freddy Peralta）獲得更完整休息，讓輪值往後順延。米肖羅斯基本季30場先發繳出16勝5敗、防禦率僅1.80，174.2局狂飆252次三振，WHIP只有0.80；防禦率、三振與WHIP都位居大聯盟頂尖水準，是釀酒人本季能拿下103勝的重要核心。他本屆季後賽2場先發共投8.1局，防禦率3.24、11次三振；生涯季後賽則累積20.1局、防禦率2.21、27K。雖然今年季後賽對教士、道奇都被打者大量纏鬥，導致用球數快速升高，但他的純球威依然是整個世界大賽最具壓迫感的武器之一。NLDS G1面對教士時，米肖羅斯基第一球就投出104.8英里，創下2008年投球追蹤時代以來季後賽最快球速紀錄。釀酒人握主場優勢 前2戰都在密爾瓦基世界大賽主場優勢屬於例行賽103勝的釀酒人，因此G1、G2都在密爾瓦基美國家庭球場進行；G3至G5則移師光芒主場，若需要G6、G7，再回到密爾瓦基。這意味著釀酒人有機會利用前2戰先建立系列賽優勢，而光芒最重要的短期目標，則是在客場至少帶走1勝。值得一提的是，這兩支球隊並不是靠聯盟最高薪資打造陣容。相較近年世界大賽常見的大市場豪門，光芒與釀酒人長年都以養成、交易、數據分析與球員開發聞名，因此今年世界大賽也被視為「新魔球之戰」。：提供MLB季後賽與世界大賽部分場次中文轉播。：可透過中華電信MOD收看世界大賽。：手機、平板及電腦皆可收看相關賽事。：國際地區可依所在地轉播權規範收看。美國本土G1由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。